Смертельна аварія на Полтавщині: зіткнулись Land Cruiser та Volkswagen

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ДТП на трасі Опішнянської громади

30 січня близько 13.00 на трасі поблизу с.Миколаївка (Опішнянська громада) Полтавського району Toyota Land Cruiser зіткнулась з Volkswagen Jetta - повідомляє пресцентр поліції.

30-річний водій Volkswagen помер на місці, а 37-річного водія Toyota госпіталізували до міської лікарні.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо вони спричинили смерть потерпілого).