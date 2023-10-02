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Кількість постраждалих від ракетного удару по Кременчуку зросла: чи усі отримають допомогу

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 548

 Чому за тиждень не завершили обстеження усіх пошкоджених об’єктів

Кількість постраждалих від ракетного удару по Кременчуку 22 вересня збільшилася до 76 осіб. Загиблий лише один. Про це сьогодні, 2 жовтня, на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Станом на сьогодні за медичною допомогою після ракетного удару звернулося вже 76 осіб. Люди оговталися. У когось виникли психологічні проблеми, й цим обумовлено звернення. Це нормально. Кількість тих, хто лікується стаціонарно, не змінилася. Наразі в лікарні знаходиться 17 постраждалих. Дітей серед них немає, — зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, що тиждень тому говорили про 57 постраждалих, які звернулися за медичною допомогою.

Олег Лєднік пояснив, що обстеження пошкоджених будинків продовжується. Його не встигли завершити через те, що не до всіх осель члени комісій змогли потрапити, бо частина їх власників виїхали з міста.

— Кошти на компенсації виділені, й після складання усіх документів постраждалі отримають компенсації з міського та обласного бюджетів. Отримають усі — навіть ті, хто вже встановив вікна та скло, — додав Олег Лєднік.

За його словами комісією Кременчуцької міської ради вже обстежено 145 пошкоджених об’єктів. Сьогодні комісія продовжить свою роботу.

Нагадаємо, що минулої п’ятниці на брифінгу в медіацентрі Полтавщини начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що комісії оглянули 143 об'єкти й за орієнтовними підрахунками пошкоджено 500 вікон площею приблизно 1,5 тисячі кв. м.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА ракетний удар постраждалі компенсація допомога вікна
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