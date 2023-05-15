У Кременчуці висадили дерево на честь 24-річного вчителя Юрія Забари, який загинув на війні

15 травня у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка вшанували пам’ять загиблого на війні випускника Юрія Забари. 24-річний хлопець заплатив життям за наш спокій, щоб ми могли жити звичним життям.
Юрій Забара народився 31 серпня 1998 року у селі Григорівка Черкаської області в багатодітній родині. Він – випускник Кременчуцького педколеджу 2018 року, відділення початкової освіти. Після завершення навчання працював учителем початкових класів Горбівського НВК Градизької селищної ради. З 2018 по 2020 рік проходив строкову службу у лавах ЗСУ. У 2022 році здобув вищу освіту і диплом магістра у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка.
9 березня 2022 року добровольцем пішов захищати Батьківщину, був заступником командира 7-ої групи 7-ої роти 3-го загону СП ВЧ А4030. Майже рік у складі 71 окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ Юрій чинив опір росіянам. Загинув хлопець 27 лютого 2023 року поблизу села Новомихайлівка Донецької області під час артилерійського обстрілу. На момент загибелі йому було 24 роки.
У цей день Юрія Забару занесли до Книги пошани академії (традицію вносити у неї кращих випускників започаткували у 75 річницю навчального закладу).
Дружина загиблого Героя Анна, яка також закінчила Кременчуцький педагогічний коледж у 2021 році, отримує свідоцтво про занесення її чоловіка до Книги пошани
На честь загиблого Героя на території навчального закладу посадили клен. В Україні це дерево символізує чоловічу красу та енергію, це символ спокою, доброго та надійного друга. Саме таким був Юрій Забара.
Мати Юрія плаче, висаджуючи клен у пам'ять про 24-річного сина
На запитання, яким був Юрій, його дружина Анна зі сльозами на очах відповідає:
Юрій з родиною
1 березня 2023 року військовий Забара мав піти в офіційну відпустку на 10 днів.
Анна та дочка Вікторія
Кожен з родичів Юрія та його дружина приєдналися до висадки дерева. Студенти академії та родичі загиблого військового не стримували сліз
У матері Юрія — дев’ятеро дітей, Юрій був сьомим. Цього дня у Кременчуцьку гуманітарно-технологічну академію приїхала велика родина хлопця — племінниця, тітка, сестри та брати.
Старший брат та дядько Юрія зараз також воюють на російсько-українській війні.
За посиланням ви можете підписати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) Юрію Забарі. Збір підписів триватиме ще 49 днів.
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