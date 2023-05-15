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Туристичний «зліт»: під Кременчуком змагалися на каяках, сап-дошках та велосипедах

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 263

У Потоках провели благодійні івент-змагання збирали гроші на ЗСУ 

14 травня кременчуцькі туристи зібралися на базі «Альбатрос», що у Потоках Кременчуцької громади, на благодійні змагання. Організатори «Кременчуцький міський клуб туристів».

 

Реєстрація команд

Туристи з Поток, Полтави та Кременчука зібралися на змагання: слалом на каяках, гонки на сап-дошці, командні гонки на каяках та сап-бордах, а також велоспринт та нічне орієнтування. Учасники поділилися на сім команд «Щука», «Веселі стрибунці», «Демони», «Трясця Бєлкі», «Парасолька», «Завзяті» та «Гардемарини» по 4 туристи в команді.

 

Головна суддя, голова правління Міського туристичного клубу Ольга Колесник провела інструктаж, а найдосвідченіший турист міста та тренер Леонід Колесник показав на практиці, як саме потрібно проходити дистанції.  

 

Ольга Колесник

Змагалися майже цілий день під наглядом суддів. 1 місце посіла команда «Щука», 2 «Завзяті», 3 «Трясця Бєлкі».

 

До речі, у складі збірної команди-переможця «Щука» (туристи з Полтави та Кременчука) брав участь і відомий турист, староста Потоківського старостинського округу Юрій Зоря, який 14 травня відсвяткував свій день народження.

 

Від уболівальників команда отримала символічний подарунок живу щуку з Псла.

Туристи, які не брали участь у змаганнях, могли спробувати свої сили на каяках та сап-дошках. До послуг відпочивальників були інструктори.

 

У кінці дня туристів чекав творчий вечір, смачні страви на багатті. А вночі, для екстремалів, перегони з нічного орієнтування.

Учасникам під час змагань вдалося зібрати понад 2,5 тисячі гривень. Кошти на потреби 35-ї бригади морської піхоти.  

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото - автора та Олена Ященко
Теги: змагання каяк сап-борди туризм Потоки благодійність
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