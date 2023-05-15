«Залетіла на капот, а потім влетіла у дерево», — кременчужанка, яка з дитиною потрапила у ДТП

14 травня до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернулась кременчужанка Сніжана, яка повідомила, що у суботу 13 травня, о 19.20, на Раківці водійка автомобіля Nissan влетіла на повній швидкості в неї та у візочок з її однорічним сином.
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфу» пресофіцерка патрульної поліції Кременчука, за висновками медиків, жінка отримала легкі тілесні ушкодження, хоча сама Сніжана стверджує, що має довідку про ушкодження середньої важкості. А при складанні протоколу потерпіла повідомила поліцейським, що водійка ледь не зачепила візочок з дитиною.
На водійку склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху).
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