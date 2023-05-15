Кременчуцькі тхеквондисти вперше з початку повномасштабної війни виступили на виїзних змаганнях

12-13 травня у Полтаві відбувся Всеукраїнський рейтинговий турнір з олімпійського тхеквондо — Кубок Чемпіонів. Участь взяли близько 300 спортсменів з усієї країни. Кременчук представляли спортсмени віком від 10 до 15 років. Про це повідомив Президент Федерації тхеквондо Кременчука та депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський.
Кременчуцькі спортсмени вибороли 6 золотих, 2 срібних, і 3 бронзових медалі:
Також спортсмени виконали наступні розряди: кандидатів у майстри спорту, та перших дорослих розряди.
За два тижні, 27 травня, змагання проходитимуть вже у нас, в Кременчуці. Дітям нема коли відпочивати, треба виконати роботу на помилками, та знову в бій.
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