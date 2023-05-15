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Кременчуцькі тхеквондисти вперше з початку повномасштабної війни виступили на виїзних змаганнях

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 133

 

Наступні змагання заплановані у нашому місті 

12-13 травня у Полтаві відбувся Всеукраїнський рейтинговий турнір з олімпійського тхеквондо Кубок Чемпіонів. Участь взяли близько 300 спортсменів з усієї країни. Кременчук представляли спортсмени віком від 10 до 15 років. Про це повідомив Президент Федерації тхеквондо Кременчука та депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський. 

Кременчуцькі спортсмени вибороли 6 золотих, 2 срібних, і 3 бронзових медалі:

  • Косарев Степан кадети 41 кг - 1 місце 
  • Сушко Назар юніори 51 кг - 2 місце
  • Наконечний Єгор юніори 59 кг - 1 місце 
  • Щербина Анастасія юніорки, до 52 кг, 2 місце 
  • Безленко Анастасія, кадетки, до 44 кг - 1 місце
  • Серебрякова Ольга, кадетки, до 47 кг - 3 місце
  • Олексієнко Ірина, кадетки, до 55 кг - 3 місце
  • Федота Ілля, кадети, 61 кг - 1 місце
  • Михайлова Аміна юніори 59 кг - 1 місце
  • Гудзь Софія юніори 52 кг - 1 місце
  • Стеценко Владіслав кадети 65 кг - 2 місце

Також спортсмени виконали наступні розряди: кандидатів у майстри спорту, та перших дорослих розряди.

 — Це був перший виїзд за період повномасштабної війни. Змагання проводились за оновленими правилами всесвітньої федерації, і для наших спортсменів це була перша спроба попрацювати за ними. Результатами задоволені, але дітям ще є над чим працювати, бо всім хотілось вибороти золото,  — розповів Олександр Березянський.

За два тижні, 27 травня, змагання проходитимуть вже у нас, в Кременчуці. Дітям нема коли відпочивати, треба виконати роботу на помилками, та знову в бій.

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Автор: Альона Душенко
Теги: тхеквондо
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