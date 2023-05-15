Дружині загиблого Героя Ігоря Андросова вручили орден «За мужність»

Сьогодні, 20:26 Переглядів: 274

Батько 6 дітей воював на тих танках, які наші хлопці захопили на Полтавщині в росіян. Тепер боротьбу з російським агресором продовжують двоє синів Ігоря

Сьогодні, 15 травня, дружина загиблого захисника Ігоря Андросова Тетяна отримала орден «За мужність» ІІІ ступеня. Вручення нагороди відбулося у стінах Кременчуцького РТЦК та СП (раніше військкомат).

Ігор Павлович Андросов пов'язав своє життя із службою в органах внутрішніх справ. З початку російсько-української війни став на захист держави. Коли росія здійснила повномасштабний наступ його у березні 2022 року призвали по мобілізації.

Служив у військовій частині А 4044, був сержантом. Пізніше його підвищили по службі та призначили головним сержантом танкового взводу. Примітно, що наш боєць воював на тих танках .які наші хлопці завоювали на Полтавщині в окупантів. Але, на жаль, 26 вересня 2022 року загинув під час важкого тривалого танкового бою під час звільнення Харківщини.

У Ігоря Андросова залишилася дружина, донька та п'ятеро синів. Наразі двоє синів Ігоря продовжують справу батька й виганяють з країни російського загарбника.