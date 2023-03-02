На війні загинув випускник Кременчуцького педколеджу Юрій Забара

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На російсько-українській війні загинув 24-річний Юрій Забара — випускник Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А.С. Макаренка (раніше педагогічний коледж). Про це повідомляє пресслужба навчального закладу.

Народився Юрій 31 серпня 1998 року. Навчався в Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка з 2014 до 2018 року.

— За роки навчання Юрій проявив себе як добросовісний, дисциплінований, відповідальний студент, порядна людина. У спілкуванні з одногрупниками був чуйний, щирий, доброзичливий, чемний та благородний. До оточуючих людей ставився з повагою, завжди був готовий допомогти усім, хто цього потребував. Був дуже світлим, щирим, позитивним, завжди усміхненим... З початком повномасштабного вторгнення Юрій добровольцем пішов захищати нашу Батьківщину. Колектив і студенти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії імені А. С. Макаренка, учні ліцею Політ висловлюють щире, глибоке співчуття рідним і близьким Юрія, — йдеться у повідомленні.