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Топ новина, Кременчук, Амстор

У Кременчуці розпочали розгляд справи щодо визнання загиблою працівниці «Амстору»

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 323

 

За 7 місяців після трагедії тіло жінки не знайшли

Сьогодні, 20 березня, У Кременчуці розпочали судове засідання щодо визнання померлою працівниці «Амстору» Лариси Коханівської. Жінка загнула від російської ракети, яка влучила у торговельний центр 27 березня. Справу розглядає суддя Крюківського районного суду Світлана Фадєєва.

 

Родина досі не має свідоцтва про смерть, не може отримати спадщину або соціальну підтримку. Навіть розуміння того, що жінку ще не визнали офіційно загиблою бентежить рідних Лариси Коханівської.

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Свідчення сьогодні надала Олена Радченко, яка проживала з родиною та вважала Ларису своєю мамою. Дівчина розповіла, що востаннє бачила її напередодні на сімейній вечері, а вже наступного дня зв'язалася з нею телефоном. Уже після сигналу повітряної тривоги та вибуху родина вирушила до Амстору де побачила стовп диму.

 

Надавши показати та інформацію щодо розшуку жінки вони почали оббивати пороги лікарень з надією, що зможуть її знайти.

Розгляд справи продовжать за тиждень, де допитають ще кількох свідків.

Нагадаємо, що Ларису Коханівську вбила російська ракета Х22. Жінка майже рік працювала прибиральницею в магазині Comfy. Завали на місці ракетного обстрілу розібрали майже тиждень, проте тіло жінки так і не знайшли. Що Лариса загинула, рідні побачили на відео з торговельного центру. 

Загалом в Амсторі загинуло 21 людина, ще одна вважається безвісти зниклою. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: Амстор суд безвісти зниклий Крюківський суд ракетний обстріл
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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