На Полтавщині вирішують, що робити з Пунктами незламності

На Полтавщині розглядають питання оптимізації Пунктів незламності. Як повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін під час апаратної наради 20 березня, найближчим часом регіональні комісії ТЕБ та НС мають перевести їх у «сплячий режим», але з можливістю зарядити телефони.
Лунін попросив уважно поставитися до цієї ситуації та врахувати, що люди повинні мати можливість зарядити телефони й мати доступ до інтернету.
Нагадаємо, на Полтавщині розгорнуто 467 Пунктів незламності.
Тим часом у Кременчуці продовжують витрачати кошти на їх облаштування. Минулої п’ятниці зі стабфонду Кременчуцької громади виділили 92,5 тис. гривень — 65,9 тис. гривень витратять на придбання засобів освітлення та 26,6 тис. гривень — на закупівлю місткостей для води для пункті незламності.
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