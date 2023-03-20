Останнім часом кременчужани все частіше називають своїх дітей рідкісними іменами

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 248

Останнім часом простежується тенденція до того, що батьки вибирають дітям рідкісні імена, особливо дівчаткам. За інформацією Кременчуцької міськради, у нашому місті цього тижня додому з пологового поїдуть Сільвія, Мія, Аміна і Соломія. А Улянка, яка народилася із вагою 5250 г, вже вдома поруч із рідними.

У Кременчуці на минулому тижні народилося 30 немовлят. У період із 13 по 19 березня у перинатальному центрі з’явилося на світ 14 хлопчиків і 12 дівчаток, а у пологовому відділенні лікарні «Правобережна» – 4 хлопчики. Троє новонароджених дітей поповнили родини тимчасово вимушених переселенців.