«Під звуки артилерії, залпи ворожих танків ми виконали поставлені задачі», — нацгвардієць з Кременчука «Адвокат»

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Розповідь офіцера з Кременчуцького батальйону Національної гвардії України про початок бойових дій на сході України з початку лютого 2022 року. Ілля, з позивним «Адвокат» почав свій військовий шлях ще в далекому 2011 році. Закінчивши проходження строкової служби, Ілля не збирався зупинятися. Пресслужба військової частини поспілкувалася з військовим Іллею з позивним «Адвокат».

Вже у 2012 році підписав контракт, під час проходження якого, показував свої справжні військові якості — мужність, дисциплінованість та сміливість:

— Мені завжди подобалось все, що пов’язане з військовою справою. Я ніколи не зупинявся та йшов далі, вивчав щось нове для себе, для свого розвитку, — про далекі часи у військах доповнює Ілля.

Вже у 2017 році, з гарним багажем знань, з досвідом при проходженні служби, Ілля дивлячись на обстановку в країні розуміє, що він не збирається покидати військову справу та йде на навчання до Національної академії Національної гвардії України: «Бути курсантом Національної академії НГУ — це дуже гідно. Адже тут починається справжнє військове життя — життя офіцера Національної гвардії України», — про вступ до лав НА НГУ коментує «Адвокат».

По випуску з академії у 2019 році Ілля стає на посаду командира патрульного взводу на автомобілях військової частини 3059, де згодом вже став командиром патрульного взводу патрульної роти.

— Наша частина спеціалізується на охороні громадського порядку. Як зараз пам’ятаю, я на строковій службі, мій перший розвід на службу, Ілля Вадимович перевіряє нас на наявність всіх спецзасобів, на знання статей, якими ми керуємося при несенні служби у місті. Дуже відповідальна та надійна людина, — згадує колишній строковик військової частини 3059 про злагоджену роботу та керування особовим складом «Адвокатом».

— Вже у 2020 році мене призначили на посаду заступника командира патрульної роти по роботі з особовим складом. Мені завжди подобалася робота з особовим складом, адже я цікавився проблемами, які можливо є у бійців, завжди їх вислуховував та підтримував гарною порадою, адже бойовий дух у військовослужбовців повинен бути на постійній основі, — про підтримку бійців зауважив Ілля.

З 2021 року Ілля перебуває на посаді офіцера групи по роботі з особовим складом. З 27 січня 2022 року, безпосередньо виконував завдання в складі батальйонної групи НГУ «Схід» поблизу населеного пункту Благодатне, Донецької області.

— Обстановка в зоні нашої відповідальності уже якийсь час була напружена. Було багато уваги навколо навчань армії держави терориста на кордоні нашої держави. Але це нікого не лякало. Командуванням батальйонної групи та мною особисто, вживались всі відповідні заходи, щоб не допустити панічних настроїв серед особового складу та місцевого населення. Особовий склад був вмотивований та готовий до будь-яких поворотів подій. Але зранку 24 лютого відбулось те, що всі до останнього сподівались не відбудеться — почалось повномасштабне вторгнення, — про початок ведення бойових дій у лютому 2022 року згадує «Адвокат».

— Весь особовий склад, завдяки своєму професіоналізму, дуже швидко усвідомив що відбулось та почав діяти. Командування зробило все необхідне для збереження життя особового складу та недопущенню прориву ворога. Цей день, цей ранок не забути нікому! Ми всі в дуже короткий термін зрозуміли, що є найважливішим в нашому житті, а що зовсім зайве. Ми всі, за можливістю, зателефонували свої близькими, спитати як вони, і сказати що ми їх любимо. Ми всі зрозуміли хто справді друг, а хто просто знайомий. Ми всі зрозуміли що маємо стримати цю навалу тут, щоб весь цей бруд не прийшов у наші міста та наші домівки, — про відмінну злагоджену роботу згадав Ілля.

— 21 квітня ми групами видвинулися на виконання бойового завдання в смт Велика Новосілка, що на Донеччині. Під звуки артилерії, під залпи ворожих танків, під шквальні та подавляючи постріли з ворожих кулеметів, ми все ж таки виконали поставлені задачі, — про бойовий вихід групами ділиться Ілля.

Саме у квітні, при виконанні того завдання у смт Велика Новосілка Ілля отримує поранення — мінно-вибухову травму та струс головного мозку. Завдяки злагодженій роботі групи, в якій був «Адвокат», йому була надана перша до медична допомога, та евакуйовано з району проведення операції.

— 24 лютого змінило кожного з нас раз і назавжди. Минув вже рік, і ще зарано розслаблятись. Ще багато роботи. Але ми обовʼязково переможемо! Бо ми українці! Слава Україні, — з гордістю доповнює «Адвокат».

За проявлений героїзм, за чітке виконання поставлених задач, Ілля з позивним «Адвокат» нагороджений нагрудним знаком «За відвагу в службі»