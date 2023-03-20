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Кременчук, Спорт, Кременчук

Кременчуцькі гімнастки завоювали нагороди на чемпіонаті у Полтаві

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 227

 

Вітаємо наших спортсменок 

12 березня у Полтаві відбувся чемпіонат Полтавської області з групових вправ з гімнастики художньої. Кременчук представили вихованки КДЮСШ №1, які були представлені однією командою по програмі майстрів спорту та двома командами по програмі кандидатів у майстри спорту. Ці змагання були відбірковими до чемпіонату України, який відбудеться в Ужгороді з 23 до 27 березня.

Перше місце по програмі майстрів спорту виборола команда КМ КДЮСШ №1 Кременчука у складі: Лазуніна Анастасія (Заслужений тренер України Наталія Солодовникова), Дворцова Олена (тренер Наталія Борисова), Мінакова Анастасія (тренер Лілія Марченко), Головченко Уляна (тренер Ольга Гаврилова), Тарасюк Юліана (тренер Лілія Марченко). До змагань команду готували тренери-викладачі Марина Чернишова та Лілія Марченко.

 

За програмою КМС команда нашої школи під керівництвом Лілії Марченко виборола 2 місце. Склад команди: Почепська Карина, Третяк Єлизавета, Щербак Катерина, Мигаль Валерія, Гноєва Анастасія, Адаменко Юлія.

3 місце за програмою КМС також за командою нашого закладу у складі: Самошина Валерія, Безверха Катерина, Гончукова Поліна, Гродзинська Марія, Григор'єва Діана, Сергієнко Іванна. До змагань команду готували: Заслужений тренер України Наталія Солодовникова, тренери Марина Чернишова та Наталія Борисова.

Команда за програмою Майстрів спорту України представить Полтавщину на чемпіонаті України в Ужгороді.

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Автор: Альона Душенко
Теги: художня гімнастика
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