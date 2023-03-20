Валюта в Кременчуці дорожчає: де 20 березня вигідніше обмінювати долар, євро та злотий

Сьогодні, 10:43 Переглядів: 283

Де вигідніше обмінювати валюту в Кременчуці — у касах банків чи в обмінних пунктах фінансових компаній

Після вихідних готівковий долар США, євро та польський злотий продовжили подорожчати. Національний банк України сьогодні у порівнянні з минулою п’ятницею підвищив офіційний курс євро — на 13 копійок (у п’ятницю також підвищував на 10 копійок). А курс польського злотого не змінився. Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 – 38,60 грн, а продають по 38,60 – 39,30 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі долара США підвищився на 15 копійок, а продажу — також на 15 копійок. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у Полтава-Банку та Креди Агріколь Банку, де за нього дають найбільше (38,60 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,60 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом зазвичай валюти не буває у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Індустріалбанку та Креди Агріколь Банку (39,30 грн за $1).

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,30 – 40,60 грн. Продають євро по 40,70 – 41,60 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі євро підвищився на 10 копійок, а мінімальний курс продажу підвищився на 20 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Полтава-Банку та Індустріалбанку, де найвищий курс (40,60 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,70 грн). Найдорожче євро продають в Індустріалбанку (41,60 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 — 8,60 грн. А продають злотий по 8,77 — 9,00 грн. У порівнянні з минулою п’ятницею максимальний курс купівлі злотого не змінився, а мінімальний курс продажу підвищився на 5 копійок.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,60 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,77 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 10.30

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022-го). Євро у порівнянні з минулою п’ятницею подорожчав на 13 копійок, а курс злотого не змінився.

Курс валют НБУ на 20 .0 3 .2023 року: