На Полтавщині жінка зарізала попутницю заради прикрас

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На Полтавщині довічно позбавили волі 40-річну жительку Нових Санжар, яка у січні 2017 року вбила жінку, аби заволодіти її прикрасами. Про це повідомили в Полтавській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, жінка їхала в таксі з Полтави до Нових Санжар та побачила на попутниці прикраси, які захотіла собі. Після чого в лісі, неподалік дачного кооперативу «Автомобіліст», жінка вбила попутницю, двічі вдаривши ножем у шию. Забравши прикраси, гроші та інші особисті речі своєї жертви на майже 13,5 тис. грн, фігурантка затягнула тіло на територію однієї з дач. Наступного дня єгер знайшов померлу і викликав правоохоронців.

За скоєне 40-річну жінку засудили до довічного позбавлення волі за розбійний напад та умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів особою, яка раніше вже вбивала (ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Призначаючи його, суд врахував, що обвинувачена раніше притягувалася до кримінальної відповідальності, у тому числі за умисне вбивство.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.