Євро продовжує дорожчати: де в Кременчуці вигідніше обмінювати валюту 17 березня

Сьогодні, 11:43 Переглядів: 317

Обмінювати валюту в Кременчуці можна у касах банків чи в обмінних пунктах фінансових компаній – де вигідніше

Курс національної валюти стосовно готівкового долара, євро та злотого в обмінних пунктах Кременчука залишається відносно стабільним – євро продовжує поступово подорожчати, а курс долара та злотого практично не змінився.

Національний банк України сьогодні трохи підвищив офіційний курс євро у порівнянні з вчорашнім днем - на 10 копійок (вчора понизив на 27 копійок). А курс польського злотого підвищив на 3 копійки (вчора понизив на 16 копійок). Офіційний курс долара США залишається незмінним з 21 липня 2022 року.

Сьогодні у банках Кременчука долар США купують по 37,00 — 38,55 грн, а продають по 38,52 – 39,20 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі долара США підвищився на 5 копійок, а курс продажу не змінився. Найвигідніше здавати долар сьогодні можна у банку Південний та Аккордбанку, де за нього дають найбільше (38,55 грн за $1). А найвигідніший курс для купівлі долара сьогодні заявлений в Приватбанку (38,52 грн за $1). Втім, варто розуміти, що у банках з низьким курсом валюта не завжди буває у вільному продажу. Найвищий курс продажу долара сьогодні заявлений в Індустріалбанку — 39,20 грн за $1.

Євро у касах банків Кременчука сьогодні можна здати по 39,25 – 40,65 грн. Продають євро по 40,70 — 42,00 грн. У порівнянні з вчорашнім днем максимальний курс купівлі євро знизився на 5 копійок, а мінімальний курс продажу навпаки — підвищився на 10 копійок.

Найвигідніше євро сьогодні можна здати в Аккордбанку, де зранку був найвищий курс (40,65 грн). А найкращий курс продажу євро сьогодні заявив Укргазбанк (40,70 грн). Найдорожче євро продають в Альянс Банку (42,00 грн). Втім, євро можна знайти у вільному продажу значно дешевше. Наприклад, у Полтава-Банку його продають по 40,95 (вчора продавали по 40,99 грн).

Польський злотий у касах банків Кременчука можна здати по курсу 8,00 – 8,55 грн. А продають злотий по 8,69 — 9,00 грн. У порівнянні з минулим днем максимальний курс купівлі злотого підвищився на 10 копійок, а продажу — не змінився.

Найвигідніше злотий можна здати в Кредит Агріколь Банку (8,55 грн). А найнижчий курс продажу злотого сьогодні у Полтава-Банку (8,69 грн) і злотий є у вільному продажу. Найвищий курс продажу заявив Укргазбанк та Райффайзен Банк (9,00 грн).

Варто зазначити, що з готівковим злотим у Кременчуці працює лише декілька банків.

Де найвигідніший курс?

Окрім банківських установ, валюту в Кременчуці можна продати чи купити у касах обмінних пунктів, які розміщені по всьому місту у зручних для клієнтів місцях.

Зазвичай, курс валюти, як у банках, так і в обмінних пунктах змінюється протягом дня. А тому дізнатися актуальний курс на зараз, місце знаходження найближчого обмінного пункту та забронювати потрібну суму валюти можна за номером телефону +380 98 024 5894.

Через те, що курс постійно коливається, діє послуга фіксації курсу під час бронювання.

Крім того, в обмінному пункті можна продати чи придбати валюту по оптовому курсу, який більш вигідний для клієнтів. Він діє від 500$ або в еквіваленті 500$.

В обмінних пунктах Кременчука працюють з валютами всього світу, а також приймають зношені купюри з мінімальною комісією!

Даємо актуальний курс обмінних пунктів Кременчука станом на 11.00

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Національний банк України офіційний курс долара не змінив (курс залишається незмінним з 21 липня 2022-го). Євро у порівнянні з вчорашнім днем подорожчав на 10 копійок, а злотий– на 3 копійки.

Курс валют НБУ на 17 .0 3 .2023 року: