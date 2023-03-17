На Полтавщині безвісти зникла 11-річна

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Сьогодні, 17 березня, близько 4.00 поліція Полтавщини розшукала безвісти зниклу 11-річну дівчинку. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За словами бабусі зниклої, дівчина пізно ввечері 16 березня пішла з дому та не повернулась і на дзвінки не відповідала.

Менш ніж за годину дівчину знайшли у знайомої. З нею все гаразд, її життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Знайдену неповнолітню поліцейські повернули батькам. Наразі інспектори ювенальної превенції з’ясовують причини й обставини цієї події.