Платіжки за комуналку у Кременчуці: минулого року це був «шок», тепер звикли

Містяни отримали платіжки за комуналку за грудень (з рахунками за опалення за повний місяць). «ТелеграфЪ» на сторінці у фейсбуку спитав: які враження від комунальних рахунків. Більшість кремечужан, які відповіли, пишуть, що платіжки на рівні минулого року – хоча є винятки. Але сприйняття їх змінилося. Так, про платіжки за січень 2020 року (тоді для населення востаннє піднімали розцінки на опалення і гарячу воду) люди писали «шок», «капець» та «до фіга» - тепер цифри вже майже нікого не шокують. Звикли.
Основний тягар у платіжках – це плата за опалення. Вона, нагадаємо, нараховується за тими з розцінками, що й у минулому опалювальному сезоні 2020-2021. Так передбачає меморандуму між урядом, виробниками теплової енергії та органами місцевого самоврядування – тобто тарифи для населення «заморожені». І схоже, на тлі постійних повідомлень по шокуючі ціни на газ та опалення для бізнесу містяни радіють, що їхні цифри у платіжках хоча б не зросли. Адже все пізнається у порівнянні (на відміну від населення, з бізнесу та підприємців беруть за тепло «по повній програмі»).
Ось, що пишуть кременчужани про свої платіжки:
Але звернемо увагу на два останні повідомлення: опалення 82 кв м площі може коштувати дешевше, ніж опалення 50 кв м.
До прикладу – дві реальні платіжки з будинків на правобережжі – обидві трикімнатні квартири. Одна з них на Раківці (вул. Республіканська, 140), інша – у Крюкові (вул. Чумацький шлях, 9). Надавач послуг один – КП «Теплоенерго» - тобто ціна гігакалорії тепла однакова. Проте вартість опалення приблизно при одній і тій самій площі відрізняється на 1100 грн. Варто зазначити, що в ОСББ на вулиці Чумацький шлях встановили ІТП – тепер економлять, у той час, як температура в квартирах на рівні комфортних 22 градусів.
Ось ще одна платіжка за трикімнатну квартиру площею 60 кв м – від мешканців Першого Занасипу, цегляний будинок на вул. Великій Набережній, 17 (у квартирі живе сім’я з трьох осіб). Опалення коштувало 2,5 тисячі – і це притому, що люди мерзнуть у квартирі при температурі 16-17 градусів.
Та є й на тисячу вищий рахунок за опалення 3-кімнатної у Крюкові - аж на 3368 грн: тут мешканцям точно треба йти до управителя і разом з'ясовувати: що не так з тепловими втратами у будинку?
Якщо тарифи на опалення заморожені, то інші - ні, і продовжують рости. У січні кременчужанам виставлять рахунки за новими тарифами на воду та каналізацію, а також за вивезення сміття. Також зросла (хоча й незначно) плата за розподіл газу.
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