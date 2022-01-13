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Платіжки за комуналку у Кременчуці: минулого року це був «шок», тепер звикли

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 767 Коментарів: 3

  

Нарахування у платіжках – на рівні минулого року

Містяни отримали платіжки за комуналку за грудень (з рахунками за опалення за повний місяць). «ТелеграфЪ» на сторінці у фейсбуку спитав: які  враження від комунальних рахунків. Більшість кремечужан, які відповіли, пишуть, що платіжки на рівні минулого року – хоча є винятки. Але сприйняття їх змінилося. Так, про платіжки за січень 2020 року (тоді для населення востаннє піднімали розцінки на опалення і гарячу воду) люди писали «шок», «капець» та «до фіга» - тепер цифри вже майже нікого не шокують. Звикли.

Шок і «капець»: кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку

Основний тягар у платіжках – це плата за опалення. Вона, нагадаємо, нараховується за тими з розцінками, що й у минулому опалювальному сезоні 2020-2021. Так передбачає меморандуму між урядом, виробниками теплової енергії та органами місцевого самоврядування – тобто тарифи для населення «заморожені». І схоже, на тлі постійних повідомлень по шокуючі ціни на газ та опалення для бізнесу містяни радіють, що їхні цифри у платіжках хоча б не зросли. Адже все пізнається у порівнянні (на відміну від населення, з бізнесу та підприємців беруть за тепло «по повній програмі»).

Ось, що пишуть кременчужани про свої платіжки:

  • 3100грн за 2-х комнатную нагорная у родителей, 3800грн за 3х комнатную у меня
  • 3700 за двушку 46 квадратов, этопипец
  • У меняничего не изменилось в цене. 2700 -61кв.м
  • 2000грн 1-а комнатная. ничё, скоро карточки продовольственныеещёвведут, ещёлучше заживем, посмеемся - у нас же эпохибедностизакончилась, лишьбы не Порошенко.
  • 3000грн двушка 50 квадратів
  • Такие же как в прошломгодупрактически
  • Как можетбыть у вас как в прошломгоду, в этом на 1400 грнбольше
  • 5000 грн в общем за трешку. Отопление 3250 грн, а за ноябрьбылоотопление 2480. Не ОСББ
  • В том месяцеи в этоммесяце за отоплениеодинаково. 34,14 за ноябрь. 34,80 за декабрь (оплата за кв м – ред.).
  • Минулого місяця ціна була 34,56 грн за м2, а цього 45,63 грн за м2!
  • 3600 за двухкомнатнуюКрюков
  • 2400 грн за отопление 50 квадратов
  • Квартира 82 кв. 2900 за всё. Вообще норм. Отопление 1900.

Але звернемо увагу на два останні повідомлення: опалення 82 кв м площі може коштувати дешевше, ніж опалення 50 кв м.

До прикладу – дві реальні платіжки з будинків на правобережжі – обидві трикімнатні квартири. Одна з них на Раківці (вул. Республіканська, 140), інша – у Крюкові (вул. Чумацький шлях, 9). Надавач послуг один – КП «Теплоенерго» - тобто ціна гігакалорії тепла однакова. Проте вартість опалення приблизно при одній і тій самій площі відрізняється на 1100 грн. Варто зазначити, що в ОСББ на вулиці Чумацький шлях встановили ІТП – тепер економлять, у той час, як температура в квартирах на рівні комфортних 22 градусів.

вул Чумацький Шлях, 9
вул Чумацький Шлях, 9

Республіканська, 140
Республіканська, 140

Ось ще одна платіжка за трикімнатну  квартиру площею 60 кв м – від мешканців Першого Занасипу, цегляний будинок на вул. Великій Набережній, 17 (у квартирі живе сім’я з трьох осіб). Опалення коштувало 2,5  тисячі – і це притому, що люди мерзнуть у квартирі при температурі 16-17 градусів.

 

Та є й на тисячу вищий рахунок за опалення 3-кімнатної у Крюкові - аж на 3368 грн: тут мешканцям точно треба йти до управителя і разом з'ясовувати: що не так з тепловими втратами у будинку?

 

Від чого залежить ціна за опалення? Нагадаємо нюанси

  1. Оплату нараховують за гігакалорії тепла, яке споживає будинок. У більшості кременчуцьких багатоповерхівок — теплові лічильники.
  2. Якщо лічильника немає — використовують методику нарахувань, яка передбачає коригування залежно від температури зовнішнього повітря. (Сталої ціни за опалення 1 кв м без лічильника, як було раніше, зараз немає — лише розрахункова і різна щомісяця ціна).
  3. Вартість однієї гігакалорії тепла різна: на лівобережжі (яке обслуговує ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» — 1796,4 за 1 Гкал; на правобережжі та Занасипах (яке обслуговує КП «Теплоенерго») — 2040,44 за 1 Гкал. Відповідно, суми в платіжках крюків'ян, яких обслуговує комунальне підприємство, будуть вищими, навіть при такому ж самому споживанні гігакалорій, як у мешканців центру чи Молодіжного. 
  4. Кількість спожитих гігакалорій залежить від того, яка температура в квартирах, як регулюється подача на будинок, наскільки він утеплений — словом, від того, чи є в будинку господар. 

Якщо тарифи на опалення заморожені, то інші - ні, і продовжують рости. У січні кременчужанам виставлять рахунки за новими тарифами на воду та каналізацію, а також за вивезення сміття. Також зросла (хоча й незначно) плата за розподіл газу

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Автор: Татьяна Донченко
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А як вам платіжка за грудень?

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Коментарі: 3

4 110
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:29

сейчас хуженебутели понаставляют цілком прийнятноsmile


10 7
170
Juja:
Сьогодні, 13:57

Привыкли, и многие уже не собираются платить сразу.


2 0
224
1
ags:
Сьогодні, 14:21

Скоро доллар взлетит, так что, если улучшение жизни вас не коснулось, отопление можно отложить до лета или осени. Покупайте валюту и ждите перемен. А если у вас цена за газ не фиксирована, передавайте по 1му кубу, а как упадёт, тогда уж разницу добавите. Конечно, я мог бы так написать, но, это не по Украински как-то, мы же не олигархи, чтоб деньги вымывать схемками всякими.


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