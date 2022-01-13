У Полтаві сповістили про замінування п'яти торгово-розважальних центрів

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 339

Анонімна інформація про закладену вибухівку надійшла на електронну пошту СБУ, наразі її перевіряють

У Полтаві сповістили про замінування п'яти торгово-розважальних центрів, передає «Суспільне Полтава».

Як повідомила речниця управління Служби безпеки України в Полтавській області Інна Усова, анонімна інформація про ймовірне замінування надійшла на електронну пошту СБУ 13 січня о 9.30. У яких саме ТРЦ закладена вибухівка, у повідомленні не зазначалося.

Нині п’ять торгово-розважальних центрів Полтави та прилеглі до них території перевіряють. За словами речника обласної поліції Романа Грішина, людей із будівель евакуювали. На місцях працюють вибухотехніки, медики та кінологи.