У Кременчуцькій громаді на посівних полях оселилися гризуни

На чверті засіяних площ Полтавщини виявили ознаки септоріозу – грибкового захворювання. Та під час морозу воно не розвивається. Тому врожай навесні можна зберегти, каже Віталій Христось
На Полтавщині близько чверті посівів озимини уражені грибком. Його фахівці обласної Держпродспоживслужби виявили на пшениці, розповів Суспільному головний спеціаліст відділу фітосанітарної безпеки Віталій Христось. Ще на десятій частині засіяних площ оселилися гризуни. Найбільше їх у Кременчуцькій, Машівській, Оржицькій та Пирятинській громадах. Про це повідомляє Суспільне.
У фермерському господарстві, що у селі Кукобівка Решетилівської громади, понад 250 гектарів площ землі засіяні озимими культурами – пшеницею та ріпаком. Половина із них у доброму стані, каже агроном Павло Костогриз.
Від шкідників та хвороб посіви обробили восени, каже агроном-хімік господарства Денис Лось. Проте на деяких рослинах усе ж виявили грибок.
На чверті засіяних площ Полтавщини виявили ознаки септоріозу – грибкового захворювання. Та під час морозу воно не розвивається. Тому врожай навесні можна зберегти, каже Віталій Христось.
За словами Віталія Христося, ще на 10% посівів в області з’явилися гризуни.
Загалом в області озимими культурами засіяли понад 263 тисячі гектарів землі. Це приблизно стільки ж, як і минулого періоду, розповів Віталій Христось.
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