У центрі Кременчука побили й пограбували чоловіка

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12 січня патрульні гарячим слідам затримали грабіжників. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Близько 22.00 поліцейські отримали повідомлення про грабіж на бульварі Пушкіна. Зі слів 31-річного заявника, троє невідомих побили його та відібрали ноутбук і мобільний. Потерпілий детально описав зовнішній вигляд нападників.

Обстежуючи прилеглу територію, в одному з під'їздів багатоповерхівки, патрульні виявили трьох молодиків, схожих за описом. Потерпілий одразу їх упізнав.

Інспектори затримали осіб, ймовірно, причетних до грабежу та передали їх слідчо-оперативній групі, що прибула на місце для встановлення усіх обставин події.