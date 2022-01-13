З 16 січня друковані ЗМІ мають видаватися державною мовою

Відповідно до даних Книжкової палати України у 2021 році загальноукраїнських і регіональних видань, які у 2021 році виходили недержавною мовою і не мали українськомовної версії, було 217 газет та 107 найменувань журналів
З 16 січня набуває чинності 25 стаття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації. Про це інформує Урядовий портал.
Зазначається, що усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
Відповідно до даних Книжкової палати України у 2021 році загальноукраїнських і регіональних видань, які у 2021 році виходили недержавною мовою і не мали україномовної версії, було 217 газет та 107 найменувань журналів.
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