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З 16 січня друковані ЗМІ мають видаватися державною мовою

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 193 Коментарів: 2

 

Відповідно до даних Книжкової палати України у 2021 році загальноукраїнських і регіональних видань, які у 2021 році виходили недержавною мовою і не мали українськомовної версії, було 217 газет та 107 найменувань журналів

З 16 січня набуває чинності 25 стаття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації. Про це інформує Урядовий портал.

- З цього дня друковані ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження в Україні видаються державною мовою. Відповідно до закону, друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Відповідно до даних Книжкової палати України у 2021 році загальноукраїнських і регіональних видань, які у 2021 році виходили недержавною мовою і не мали україномовної версії, було 217 газет та 107 найменувань журналів.

- 16 січня – новий етап імплементації норм мовного Закону, який безумовно забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної. Української і справді стає більше, – наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
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Автор: Альона Душенко
Теги: українська мова мовний патруль
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Коментарі: 2

699
shtai:
Сьогодні, 13:54

Краще б заборонили випуск виконкомовських ЗМІ, і не тільки друкованих...


1 0
170
Juja:
Сьогодні, 13:58

Да все равно все в ТикТок залипают.


2 0

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