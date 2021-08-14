Проєкт мосту вже на стадії експертизи - про це доповіли міністру інфрастуктури Кубракову під час його візиту у Кременчук

Вчора, 18:28 Переглядів: 1 228

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков сподівається, що новий міст у Кременчуці буде кращим за той, що добудовується у Запоріжжі, оскільки запорізький міст — це добудова довгобуду, а Кременчук матиме вже новий, сучасний проєкт. Про це міністр заявив під час візиту до Кременчука 14 серпня. Він прибув, щоб подивитися, як йдуть підготовчі роботи з будівництва нового мосту у Кременчуці, побував з візитом і на Крюківському вагонзаводі, де почали складання пасажирських вагонів для УЗ.

Міністра під час візиту до Кременчука супроводжували заступник голови Укравтодору Андрій Івко, керівник Служби автомобільних доріг у Полтавській області Іван Краповицький, голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, міський голова Кременчука Віталій Малецький, керівник Кременчуцької райдержадміністрації Олег Лєднік.

Міністра зустріли на території річкового порту, частину якого підприємство вже віддало під будівництво нового мосту. Тут уже намітили місця під опори для мосту.

Як розповів Андрій Івко (ліворуч), знайомлячи Олександра Кубракова з ходом робіт, проєкт нового мосту вже поданий на експертизу та зараз її проходить.

- Сьогодні вже подано на експертизу проєктну документацію. Експертиза запланована у вересні. Зараз відбуваються підготовчі роботи, - каже Андрій Івко.

Будівельні роботи (буріння на воді) планують розпочинати з жовтня.

За проєктним рішенням, висота пілона (наземна частина) нового мосту буде 107 метрів а палі забиватимуть на глибину 50 метрів. Передбачено 4 смуги руху (по дві в кожен бік), тротуари та велодоріжки. За планом, завершити будівництво планується за 2,5 роки.

Губернатор Олег Синєгубов висловив вдячність уряду, президенту та профільному міністру за реалізацію цього проєкту. Він вважає, що цей проєкт стане наймасштабнішим на Полтавщині у рамках програми «Велике будівництво».









- У нас є три позакласові мости, які будуються — це запорізький міст, міст у Кременчуці та в Ямполі — найкоротший шлях від Києва до Кишинева. Але, на мою персональну думку, цей міст буде найкрасивіший, тому що це сучасний проєкт, - заявив мінстр Олександр Кубраков.





Місце майбутньої опори мосту

Підрядник сам залучатиме фінансування

ТЪ поцікавився у міністра перспективою фінансування масштабного проєкту.

- Пане міністр, головна проблема великого будівництва (і будь-якого будівництва в Україні) — це фінансування. Зараз (наскільки знаємо) виділено мільярд. Чи вже отримали будівельники аванс, і яка перспектива виділення коштів на наступний рік?

- У нас це не єдиний такий об'єкт, і ми доводимо, що ми можемо нормально фінансувати такі об'єкти, і цей не буде виключенням. Усе, що потрібно на цьому етапі, ми ввиділяємо, зараз підрядна організація залучає своє зовнішнє фінансування, під яке держава надасть зовнішні гарантії, і це значно спростить фінансування цього об'єкта. Але зі свого боку ми робимо все, щоб ніяких питань не було.

- Щодо фінансування на наступний рік? Є вже план?

- Немає плану, бюджет тільки формується. Для нас це (міст у Кременчуці — ред.) один із сотень об'єктів. Є запорізькі мости — набагато складніші і не дешевші.

Нагадаємо, будівництво нового мосту у Кременчуці веде турецька компанія «Догуш». Вартість масштабного проєкту - 12 мільярдів гривень.

Ось як виглядаэ зараз новий міст на папері - це вже проєктне рішення. Роботи йдуть за планом, каже менеджер проєкту Озай Гульяр.