Кабмін виділив з бюджету мільярд на будівництво мосту у Кременчуці

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Всього виділили 4,6 млрд грн - аванс за за металеві конструкції для зведення мостів у Запоріжжі, Кременчуці та Ямполі

На вчорашньому засіданні, 4 серпня, Кабмін погодив виділення 4,6 млрд гривень авансу на мости в Кременчуці, Запоріжжі та Ямполі. Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури, яка назвала це «створенням умов для вчасного завершення мегапроєктів Великого будівництва».

Ухвалене рішення дозволяє авансом заплатити за металеві конструкції - балки прогонових будов - для зведення мостів. Аванс не має перевищувати 100% їх вартості й виділяється на строк не більш як 9 місяців (термін виготовлення металевих конструкцій становить від 6 до 9 місяців).

Відповідні зміни внесено до постанови №641 про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням COVID-19.

У пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну сказано, що загальна потреба в металоконструкціях на будівництво трьох мостів становить 25,2 тис. тонн. Загальний обсяг видатків для проведення закупівлі та здійснення попередньої оплати для їх виготовлення становить близько 4,648 млрд гривень. З них на будівництво дороги державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через Кременчук) - Маріуполь з мостом через Дніпро у Кременчуці - 7,6 тис. т конструкцій за 1,08 млрд.