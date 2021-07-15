Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!
Один приклад. 20 липня. Кременчук. Серед усіх пацієнтів, які прийшли перший раз, я зміг допомогти усім, та призначив адекватне відновлююче лікування. Окрім одної літньої жінки. 74 роки. Пані N. Доречі, не така вже і стара...
Чому не зміг взяти на лікування та допомогти? Тому, що вік безповоротньо взяв своє, стаж інсулінозалежного діабету 40 років, ангіопатія з ампутацією пальців на кінцівках, порушення серцевого ритму (тахікардія-брадікардія), непередбачувані алергічні реакції, навіть на креми та мазі. Нестабільний тиск з частими кризами понад 200 мм. ртутного стовбика... Виразний остеопороз з компресійними переламами поперекових хребців, та значними дегенеративними деформаціями.
В неї не може не боліти... Я розумію. Вона страждає. Але мені, як лікарю, теж дуже боляче, що до мене за допомогою, звернулась страждаюча людина, а я нічим вже не можу зарадити, як досвідчений лікар. Бо дуже багато анатомічних, невиправних змін та протипоказань для застосування будь якого методу впливу на перебіг захворювання.
Тому, ще раз, в котрий раз, я Вас намагаюсь переконати. Зверніться вчасно! Шукайте, та знайдіть лікаря, який зможе відповісти на Ваші "наболілі" питання, пов'язані зі станом хребта, або суглобів. Едине, що Вас справді підтримує усе життя - то є Ваш хребет, а суглоби-це запорука вільного руху. Піклуйтесь про них вчасно, бо іржава машина їхати не зможе!
Запрошую на діагностику та лікування людей, у яких є проблеми з хребтом, та суглобами. Діяти треба негайно! Потім може бути пізно! Відновлюючі процедури - світовий стандарт!
Наш стандарт - сьогодні є проблема, завтра -НІ!