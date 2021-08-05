Крали нафтопродукти: злочинці пошкодили магістральний нафтопродуктопровід «Лисичанськ-Кременчук»

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 485

Організовану злочинну групу викрили на пошкодженні нафтопродуктопроводу і систематичних крадіжках нафтопродуктів. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора. Згідно з повідомленням, правоохоронці повідомили про підозру 13 учасникам банди.

За даними слідства, злочинці систематично крали нафтопродукти, що транспортуються через магістральний нафтопродуктопровід «Лисичанськ-Кременчук» в особливо великих розмірах.

Зазначається, що злочинці у складі трьох окремих злочинних груп під загальним керівництвом мешканця Дніпра незаконно під'єдналися до магістральних нафтопроводів «Укртранснафти» НАК «Нафтогазу України» на Полтавщині та викрадали вуглеводну сировину.

Для перевезення і зберігання вкраденого вони використовували великогабаритний транспорт та підроблені товарно-транспортні документи.

У пресслужбі зазначили, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.