На Полтавщині 17-річного хлопця викинули з електрички на ходу, - соцмережі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 567

Хлопець лишився живим і тепер мама шукає винних і свідків

30 липня на Полтавщині 17-річного хлопця викинули з електрички на ходу. Історію на своїй своїй сторінці у Facebook написала мама хлопчика Ірина Продан.

За її словами, це сталося в електропоїзді «Київ-Гребінка» об 11.40. Двоє невідомих п'яних чоловіків одягнених лише в шорти сіли на станції «Кучаково», одному на вигляд приблизно 38 років, іншому - 43. Чоловіки попросили у хлопця телефон, той відмовив і одразу отримав удар по спині і в голову - зав'язалася бійка. На допомогу дитині ніхто з вагону не вийшов. Ці двоє забрали у побитого хлопця гроші і телефон та на ходу викинули з потяга за «Новою Трояндою».

Опис нападників: зріст обидвох десь 190 см, один спортивної тілобудови з світлим кучерявим волоссям, інший - худий з коротким волоссям чорного кольору.

Прохання тих, хто володіє інформацією - надати її за телефоном (063)254 32 45 Людмила.