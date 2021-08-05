У Лубнах зіткнулись Renault і Daewoo Lanos: постраждала 15-річна дівчина

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5 серпня, близько 00.10, на вулиці Хорольський узвіз в Лубнах сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції. Зіткнулисс Renault, під керуванням 29-річного чоловіка, і Daewoo Lanos, під керуванням 61-річного водія.

У результаті ДТП постраждала 15-річна пасажирка Lanos, її доставили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.