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Надзвичайні новини

У Лубнах зіткнулись Renault і Daewoo Lanos: постраждала 15-річна дівчина

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 195

 

Поліція встановлює обставини ДТП

5 серпня, близько 00.10, на вулиці Хорольський узвіз в Лубнах сталася ДТП, повідомляє пресслужба поліції. Зіткнулисс Renault, під керуванням 29-річного чоловіка, і Daewoo Lanos, під керуванням 61-річного водія.

 

У результаті ДТП постраждала 15-річна пасажирка Lanos, її доставили до лікарні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини ДТП.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Лубни ДТП
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