«Кременчук» та «Сокіл» обмінялися перемогами у товариських матчах

Вчора, 19:33 Переглядів: 1 595

Хокейний клуб «Кременчук» у ході підготовки до сезону 2021/22 провів два контрольні матчі з київським «Соколом» на арені «Айсберг».

Перша зустріч відбулася у п’ятницю, 13 серпня.

«Кременчук» - «Сокіл» 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайби: 1:0 Григорян (Алексюк), 47:28; 1:1 Павленко (Кузьменко) 40:24; 2:1 Хришпенць – вирішальний буліт.

Кременчук: Боярчук (Сушак); Яковлєв - Богачонок, Хришпенць-Кудін, Алексюк-Григорян, Бабрусев-Горлушко; Сеник-Дубінін-Коробов, Созонов-Нікулін-Басков, Ахметов-Каштанов-Денискін, Серанов-Кисельов-Тютченко.

Сокіл: Оганджанян (Кубрицький); Логачов-Нікітін, Сисак-Ратушний, Сушков-Платонов; Гончаренко-Симчук-Коржілецький, Елисеенко - Панченко-Міхнов, Рубан-Кузьменко-Павленко, Андрющенко-Смирнов-Німенко.

На старті матчу команди показали швидкий хокей, не дивлячись на першу гру у міжсезонні. Але за стартові 20 хвилин зустрічі вболівальники так і не побачили закинутих шайб, але стали свідками впертої насиченою боротьби з чималою кількістю гольових моментів. Варто відзначити, що в першому періоді «містяни» перекидали опонентів зі столиці 12-7, а кияни декілька разів не змогли скористатися чисельною перевагою своєї команди.

Активізувалися команди вже в другій двадцятихвилинці, обрушивши на ворота супротивників шквал небезпечних атак. Однак, досить добре в воротах себе проявили новачки клубів - Боярчук у «Кременчука» та Оганджанян у «Сокола». Проте, емоції, які стали ще гостріше під кінець періоду дали свої плоди і підопічні Олександра Савицького відкрили рахунок - шайбу на свій рахунок під завісу періоду записав захисник Григорян з передачі Алексюка. До того ж, збереглася тенденція по кидках - «містяни» перекидали київського опонента з рахунком 21-13.

На старті третього періоду «Сокіл» показав, що не готовий опускати руки - Павленко після точного пасу від Кузьменко зрівняв цифри на табло та змусив команди починати спочатку. Однак, до кінця основного часу жоден з клубів так і не зміг вийти вперед. У додаткові п’ять хвилин на старті кременчужани мали чисельну перевагу 4 на 3, та ще замінили голкіпера на п’ятого польового гравця. Але відмінно діяв у воротах Оганджанян, який відбив всі небезпечні ктдки господарів. Після закінчення безгольового овертайму для визначення переможця була проведена серія булітів, де з рахунком 2-1 перемогу здобув «Кременчук». У кременчужан точними кидками відзначилися Яковлєв та Хришпенць. Нагадаємо, що завтра, 14 серпня, команди зіграють ще один матч - початок о 12:00.

Головний тренер ХК «Кременчук» Олександр Савицький:

- У першій грі було трішки сумбуру та хвилювання, так як приїхали нові гравці, які ще не так добре розуміють наші думки та гру. Але ми впоралися, та й сам матч вийшов непоганим. Можливо було б цікавіше, якби було більше голів, але тим не менш - хороша гра.

- «Кременчук» грає за два дні два поєдинки з «Соколом», наскільки важко емоційно гравцям?

- У нас є ще хлопці, які не грали сьогодні, зробимо деякі перестановки, тому емоції будуть у всіх.

Захисник ХК «Кременчук» Давид Григорян:

- Давно не грали в хокей, і через це було трішки важкувато. Дуже приємно, що вболівальники прийшли нас підтримати, дуже скучив за атмосферою «Айсберга». Клас!

Суперник був сильний, вийшла важка в'язка гра, ще навантаження тренувань позначається, але ми в серії булітів виявилися сильнішими. Готуємося далі.

- Чи була мотивація у Вас взяти реванш за поразку в півфіналі плей-оф минулого сезону?

- У нас завжди мотивація - перемагати. Головні перемоги потрібно добути в чемпіонаті, а поки це все репетиція.

- В матчі у «Кременчука» шайби закинули тільки захисники: Ви в основний час, Яковлєв та Хришпенць в серії булітів. Чому на Ваш погляд?

Тому, що у нас будь-яка лінія може забити гол.

«Кременчук» у боротьбі поступився у другій контрольній грі «Соколу»

«Кременчук» - «Сокіл» 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Кременчук: Боярчук (Сушак); Богачонок-Александров, Яковлєв-Кудін, Грицьких-Толстушко, Бабрусев-Григорян; Нікулін-Дубінін-Басков, Калиничев-Каштанов-Денискін, Савченко-Гриценко-Ахметов, Сібілевіч-Варава-Савицький.

Сокіл: Кубрицький (Оганджанян); Сисак-Ратушний, Логач-Нікітін, Сушков-Платонов; Пономаренко; Елисеенко - Смирнов -Міхнов, Рубан-Кузьменко-Павленко, Андрющенко-Скуматов-Німенко, Гончаренко-Симчук-Панченко.

Шайби: 0:1 - Антон Єлисеенко (Міхнов, Смирнов), 10:11; 1:1 - Давид Сібілевич (Савицький), 11:35; 2:1 - Денис Гончаренко (Смирнов), 15:20; 2:2 - Марсель Ахметов (Савченко), 21:04; 3:2 - Семен Богачонок (Нікулін), 22:03; 3:3 - Ярослав Панченко (Сисак, Гончаренко), 28:01; 3:4 - Андрій Міхнов (Платонов), 50:00; 3:5 - Віктор Андрющенко, 59:28 – п.в.









Сьогодні, 14 серпня, «Кременчук» та «Сокіл» провели другий контрольний матч в рамках підготовки до старту нового сезону 2021/20.

На другий товариську зустріч команди вийшли зарядженими, без тіні вчорашньої сумбурності, що було видно вже з перших хвилин гри. З першого періоду почалася неуступна боротьба. Найактивніше першу третину почали «містяни», про що свідчило перевага в кидках – 5-1 на користь «Кременчука».

Але кияни першими розпечатали ворота суперника: на 10 хвилині точним кидком шайбу в ворота направив Антон Елисеенко з передач Андрія Міхнова та Андрія Смирнова. Відповіді від кременчужан не довелося довго чекати - з точної передачі Тимофія Савицького шайбу в ворота Кубрицького закинув новачок команди 17-річний нападник Давид Сібілевич з передачі Тимофія Савицького. Під завісу першого періоду «Сокіл» активно діяв в зоні суперника та розігрував шайбу. Після передачі Андрія Смирнова на Дениса Гончаренко, останній направив шайбу в сторону воріт, яку гравець «Кременчука» спробував відбити, але шайба рикошетом влетіла в ворота, 2:1 на користь київської команди.

Після перерви «Кременчук» набрав обертів та почав активно атакувати Дмитра Кубрицький, який змінив після першої гри у воротах Артура Оганджаняна. Це принесло свій результат: на другій хвилині «містяни» зрівняли рахунок, Марсель Ахметов з передачі Івана Савченка скористався помилкою противника і прошив голкіпера. «Кременчук» не скидав обертів і вийшов вперед - Семен Богачонок скористався чисельною перевагою і з пасу Павла Нікуліна потужним кидком від синьої лінії відправив шайбу в ворота, встановивши 3:2 на табло на користь господарів. Але кияни швидко взяли себе в руки, на 28 хвилині Іван Сисак дав пас Денису Гончаренко, який в свою чергу, віддав шайбу Ярославу Панченко, той вийшов один на один і зумів обіграти Боярчука.

Другу третину матчу команди провели на рівних: переваги не було ні у кого, але точний пас Платонова на Андрія Міхнова дозволив вийти «Соколу» вперед 4:3 в грі 4 на 4. Кременчужанам не вдавалося зрівняти рахунок до кінця періоду, хочь на останній хвилині команда зняла воротаря, але отримала пропущену шайбу в порожні ворота - голом відзначився новачок столичної команди Віктор Андрющенко.

Додамо, що сьогоднішня гра не виглядала як репетиція до нового сезону, а уболівальникам вдалося побачити вісім яскравих голів, які провели хокеїстів оплесками.

Тренер ХК «Кременчук» Дмитро Сумець:

- Грали непогано, не поступалися супернику у швидкості та бажанні, але «Сокіл» десь був більш вдалим в завершенні гольових моментів.

- Які відмінності другої контрольної гри від першої?

- На мій погляд матчі були схожими, так як була боротьба по всьому майданчику, мабуть гравці скучили за хокеєм. Бажання у обох команд виграти було великим.

- Наскільки вдалося переглянути новачків «Кременчука» за ці дві зустрічі?

- Всіх кого з гравців запрошували - дали зіграти та подивилися в поєдинках.

- Сьогодні у «Кременчука» був автогол, наскільки це надломило команду?

- Будь-які пропущені шайби позначаються на діях команди. Відігралися, потім вийшли вперед 3:2, але не змогли утримати перевагу. Билися до останньої секунди, але десь більш вдалим був суперник. Будемо працювати над помилками та надалі формувати склад команди.