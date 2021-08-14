Смугастий рейс: вирушила баржа з кавунами із Херсона через Кременчук

Вчора, 18:01 Переглядів: 766

Із Херсона до Києва по річці Дніпро вирушила баржа з кавунами, повідомив очільник кооперативу «Південний союз», який відповідає за цей трансфер разом з компанією «Нібулон».

Шлях баржі з кавунами від Херсону до Києва зазвичай займає чотири-п’ять днів.

Баржі з кавунами відправляють до Києва з Херсона вже п’ятий рік поспіль. Це не лише метод краще зберегти ягоди під час транспортування (після перевезення в авто псується близько 10-13% вантажу), але й звернути увагу на економічні проблеми щодо річкового транспорту в Україні.

Ось так баржа з кавунами проходила через Кременчук вперше