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Кременчук

Смугастий рейс: вирушила баржа з кавунами із Херсона через Кременчук

Вчора, 18:01 Переглядів: 766

 

До Києва кавцни дійдуть за 4-5 днів

Із Херсона до Києва по річці Дніпро вирушила баржа з кавунами, повідомив очільник кооперативу «Південний союз», який відповідає за цей трансфер разом з компанією «Нібулон».  

Шлях баржі з кавунами від Херсону до Києва зазвичай займає чотири-п’ять днів. 

Баржі з кавунами відправляють до Києва з Херсона вже п’ятий рік поспіль. Це не лише метод краще зберегти ягоди під час транспортування (після перевезення в авто псується близько 10-13% вантажу), але й звернути увагу на економічні проблеми щодо річкового транспорту в Україні. 

Ось так баржа з кавунами проходила через Кременчук вперше

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Автор: Альона Душенко
Теги: кавун Херсон
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