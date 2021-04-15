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Сьогодні приміські маршрутки курсують без змін - далі спецперепустки

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 2 581 Коментарів: 3

 
Транспорт поки сполучає з іншими містами та селами Полтавщини

Сьогодні, 15 квітня, маршрутки та автобуси, які сполучають Кременчук та навколишні села, курсують без змін. Про це повідомляють громади Кременчуцького району.


- Від завтра жителям, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, необхідно буде мати при собі спецперепустки для проїзду. Їх можна отримати у громадах. Проїзд буде платним. Разом з перепусткою треба буде мати при собі й паспорт, - йдеться у повідомленні Недогарківської громади. 


В Автовокзалі ТЪ повідомили, що рейси не скасовані, працюють у звичному режимі. Єдине, що пасажири мають пред'явити спецперепустки. 


До речі, спеціальну перепустку можна отримати за місцем роботи або в органах місцевого самоврядування.


Диспетчер 1556 повідомила, що транспорт курсує до Полтави, Харкова та Дніпра без змін. Як буде далі - поки не відомо. На жаль, до 1558 додзвонитися не вдалося. До речі, лінії у всіх перевізників завантажені й важко додзвонитися. 


За рішенням Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС всі транзитні перевезення через територію Полтавської області лишаються без змін.


Нагадаємо, що сьогодні транспорт у Кременчуці курсує без змін. На жаль, керівник управління транспорту відмовив прокоментувати ТЪ  чи пропускають сьогодні людей у тролейбуси без спецперепусток та як працюватиме транспорт відзавтра.


Зранку 15 квітня транспорт ще возитиме кременчужан у звичайному режимі
6
Автор: Альона Душенко
Теги: автобус спецперевезення
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Коментарі: 3

181
sure:
Сьогодні, 11:59

Сначала за общие деньги покупаем общественый траспорт, а потом на нем ездят избраные по пропускам, на что это похоже. Правильно коммунизм в чистом виде.  И зачем этот коммунизм народу если при капитализме у каждого свое авто? Отмена растаможки и поборов на границе куда важнее общественного траспорта.


20 15
269
Pereselenets:
Сьогодні, 14:17

Когда у власти стоят малоумные люди, мягко скажем, то вот так и получается. Добейте экономику уже совсем. Пусть люди сидят по домам без работы, но и вам налоги заплатим также, рвачи


5 1
264
Andron777:
Сьогодні, 14:42

Цитата: sure
Сначала за общие деньги покупаем общественый траспорт, а потом на нем ездят избраные по пропускам
Може б і не їздили по пропускам (не було б необхідності) якби не наш "вумний" нарід. Кожен день їжджу в тролейбусі і що я бачу? 50 відсотків не хочуть натягувати маски на носа, мало того, літні люди тягають ту одноразову маску поки не порветься. Жовта маска кругом рота, аж ригати хочеться як дивишся на це ще й ніс не прикритий. Інші в реєспіраторах від пилу вдихає через реєспіратор, а видихає через клапан все з легень без всякого фільтру і думає шо він самий умний. Короче, шлях до Європи повинен починатись в голові, а не в питанні за чиї кошти придбані нормальні тролейбуси.


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