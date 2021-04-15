Сьогодні приміські маршрутки курсують без змін - далі спецперепустки

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 2 581 Коментарів: 3

Транспорт поки сполучає з іншими містами та селами Полтавщини

Сьогодні, 15 квітня, маршрутки та автобуси, які сполучають Кременчук та навколишні села, курсують без змін. Про це повідомляють громади Кременчуцького району.





- Від завтра жителям, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, необхідно буде мати при собі спецперепустки для проїзду. Їх можна отримати у громадах. Проїзд буде платним. Разом з перепусткою треба буде мати при собі й паспорт, - йдеться у повідомленні Недогарківської громади.





В Автовокзалі ТЪ повідомили, що рейси не скасовані, працюють у звичному режимі. Єдине, що пасажири мають пред'явити спецперепустки.





До речі, спеціальну перепустку можна отримати за місцем роботи або в органах місцевого самоврядування.





Диспетчер 1556 повідомила, що транспорт курсує до Полтави, Харкова та Дніпра без змін. Як буде далі - поки не відомо. На жаль, до 1558 додзвонитися не вдалося. До речі, лінії у всіх перевізників завантажені й важко додзвонитися.



