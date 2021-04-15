Сьогодні приміські маршрутки курсують без змін - далі спецперепустки

Транспорт поки сполучає з іншими містами та селами Полтавщини
Сьогодні, 15 квітня, маршрутки та автобуси, які сполучають Кременчук та навколишні села, курсують без змін. Про це повідомляють громади Кременчуцького району.
- Від завтра жителям, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури, необхідно буде мати при собі спецперепустки для проїзду. Їх можна отримати у громадах. Проїзд буде платним. Разом з перепусткою треба буде мати при собі й паспорт, - йдеться у повідомленні Недогарківської громади.
В Автовокзалі ТЪ повідомили, що рейси не скасовані, працюють у звичному режимі. Єдине, що пасажири мають пред'явити спецперепустки.
До речі, спеціальну перепустку можна отримати за місцем роботи або в органах місцевого самоврядування.
Диспетчер 1556 повідомила, що транспорт курсує до Полтави, Харкова та Дніпра без змін. Як буде далі - поки не відомо. На жаль, до 1558 додзвонитися не вдалося. До речі, лінії у всіх перевізників завантажені й важко додзвонитися.
За рішенням Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС всі транзитні перевезення через територію Полтавської області лишаються без змін.
Нагадаємо, що сьогодні транспорт у Кременчуці курсує без змін. На жаль, керівник управління транспорту відмовив прокоментувати ТЪ чи пропускають сьогодні людей у тролейбуси без спецперепусток та як працюватиме транспорт відзавтра.