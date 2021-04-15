В селі неподалік Кременчука Opel наїхав на велосипедистку

Вчора, 14 квітня, в селі Чечелеве, Кременчуцького району водій на Opel Frontera наїхав на жінку, яка велосипедом проїжджала повз.
Відомо, що чоловік збив жінку, здаючи заднім ходом з двору. 61-річна жителька села Маламівка з травмами потрапила до лікарні. Наразі, її життю нічого не загрожує.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, відомості за цим фактом внесли в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ - порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.