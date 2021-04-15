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В селі неподалік Кременчука Opel наїхав на велосипедистку

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 808

 

Жінка з травмами потрапила до лікарні

Вчора, 14 квітня, в селі Чечелеве, Кременчуцького району водій на Opel Frontera наїхав на жінку, яка велосипедом проїжджала повз.


Відомо, що чоловік збив жінку, здаючи заднім ходом з двору. 61-річна жителька села Маламівка з травмами потрапила до лікарні. Наразі, її життю нічого не загрожує.


Як повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, відомості за цим фактом внесли в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 ККУ - порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження.

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Автор: Людмила Скачко
Теги: ДТП
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