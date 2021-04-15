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На Полтавщині сталися дві ДТП: в обох є травмовані

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 599

Поліція встановлює обставини

Вчора, 14 квітня, в Решетилівському та Глобинському районах сталися два ДТП з участю автомобілів і пішохода, повідомляють у відділі комунікації поліції Полтавщини.


 


Неподалік села Нова Диканька, водій автомобіля Opel Vivaro через необережність наїхав на 38-річного жителя Карлівки, який в той час проходив поруч. Чоловіка з тілесними ушкодженнями терміново доставили до лікарні. Наразі правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити обставини аварії.


 

Інша ДТП сталася близько 21.00, на автодорозі Глобино-Степове. 55-річний водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і перекинувся.


Водія госпіталізували з тілесними ушкодженнями до найближчої лікарні.


В обох випадках до ЄРДР внесено ці факти, як порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження - ч. 1 ст. 286 ККУ.

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Автор: Людмила Скачко
Теги: ДТП
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