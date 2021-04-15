Криту арену у школі-інтернаті спортивного профілю ім. Піддубного планують будувати з 2023 року

Комунальний заклад «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М. Піддубного» Полтавської облради отримає нову спортивну арену. На прес-конференції перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін розповів, що у Полтаві та Кременчуці спортивні інтернати більше нагадують багатопрофільні шкільні заклади з посиленим вивченням спорту і не мають відповідних спортивних арен.
У Полтаві вже запланована розбудова інтернату, де готуватимуть спортсменів.
Нагадаємо, що у 2019 році планували розпочати будівництво сучасного спорткомплекс-трансформеру на базі Кременчуцького інтернату спортивного профілю.