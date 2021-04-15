5 хокеїстів «Кременчука» потрапили до розширеного списку зборів національної збірної

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 334

Головний тренер збірної України з хокею Вадим Шахрайчук визначився з претендентами на участь у перших зборах національної команди у 2021 році. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.





Навчально-тренувальний процес триватиме з 3 до 13 травня на базі броварської арени «Термінал». До розширеного списку ввійшли 32 гравці. Серед списку 5 гравців ХК «Кременчук».





Воротарі: Богдан Дьяченко («Донбас»), Дмитро Кубрицький («Сокіл»), Артур Оганджанян («New Hampshire Jr. Monarchs», США), Олег Петров («Дніпро»).





Захисники: Володимир Алексюк, Всеволод Толстушко (усі – ХК «Кременчук»), Віталій Андрейків, Іван Сисак, Артур Чолач (усі – ХК «Сокіл»), Андрій Григор’єв, Пилип Пангелов-Юлдашев (усі – ХК «Донбас»), Денис Матусевич (ХК «Дніпро»), Павло Таран (ХК «Краматорськ»), Ігор Мережко (ХК «Рубін», Росія).





Нападники: Сергій Бабинець, Роман Благий, Дмитро Даниленко (усі – ХК «Білий Барс»), Нікіта Буценко, Віктор Захаров, Ілля Коренчук, Олександр Костіков, Віталій Лялька, Олександр Пересунько, Максим Разумов (усі – ХК «Донбас»), Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Андрій Денискін (усі – ХК «Кременчук»), Севастян Карпенко (ХК «Маріуполь»), Гліб Кривошапкін (ХК «Краматорськ»), Андрій Міхнов, Фелікс Морозов, Дмитро Німенко (усі – ХК «Сокіл»).





Зазначимо, що після зборів у Броварах збірна України візьме участь у міжнародному турнірі «Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament», що відбудеться з 15 до 21 травня в словенській Любляні.