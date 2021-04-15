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Здавати ЗНО тепер необов’язково: у випускників з’явиться три варіанти

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 190

 

Верховна Рада схвалила законопроект

13 квітня на офіційному порталі ВРУ опублікували закон № 5014, який звільняє випускників 11 класів від проходження обов’язкової Державної підсумкової атестації у 2021 році.


Випускники обиратимуть між ЗНО, ДПА та річним оцінюванням – про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.


Здобувачі освіти, які планують вступати до вищих навчальних закладів, складатимуть ЗНО в установлені терміни.


Аналогічне рішення Верховна Рада ухвалювала минулого року. Очікується, що такий крок допоможе мінімізувати ризики зараження COVID-19 під час оцінювання результатів навчання.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ЗНО-2021 Верховна Рада
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