Здавати ЗНО тепер необов’язково: у випускників з’явиться три варіанти

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13 квітня на офіційному порталі ВРУ опублікували закон № 5014, який звільняє випускників 11 класів від проходження обов’язкової Державної підсумкової атестації у 2021 році.





Випускники обиратимуть між ЗНО, ДПА та річним оцінюванням – про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.





Здобувачі освіти, які планують вступати до вищих навчальних закладів, складатимуть ЗНО в установлені терміни.





Аналогічне рішення Верховна Рада ухвалювала минулого року. Очікується, що такий крок допоможе мінімізувати ризики зараження COVID-19 під час оцінювання результатів навчання.