Зранку 15 квітня транспорт ще возитиме кременчужан у звичайному режимі

Через те, що не всі встигли отримати спецперепустки на перевезення
Зранку 15 квітня громадський транспорт ще возитиме кременчужан у звичайному режимі. Про це ТЪ повідомили у мерії Кременчука.
Це пов'язано з тим, що не усі містяни встигли отримати спецперепустки на перевезення, які сьогодні замовляли, заповнюючи бланк заяви за посиланням.
Кременчужани стоять у черзі за спецперепусткою; мерія видавала готові квитки до 20.00
Нагадаємо, проїзд у транспорті відбуватиметься за гроші та за наявності спецквитків. Безкоштовно їздитимуть лише медичні працівники.