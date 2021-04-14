Зранку 15 квітня транспорт ще возитиме кременчужан у звичайному режимі

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 1 841

Через те, що не всі встигли отримати спецперепустки на перевезення

Зранку 15 квітня громадський транспорт ще возитиме кременчужан у звичайному режимі. Про це ТЪ повідомили у мерії Кременчука.





Це пов'язано з тим, що не усі містяни встигли отримати спецперепустки на перевезення, які сьогодні замовляли, заповнюючи бланк заяви за посиланням.





Кременчужани стоять у черзі за спецперепусткою; мерія видавала готові квитки до 20.00





Нагадаємо, проїзд у транспорті відбуватиметься за гроші та за наявності спецквитків. Безкоштовно їздитимуть лише медичні працівники.