Кременчук, Коронавірус / Карантин

Ще 75 кременчужан захворіли на COVID-19, 60 пацієнтів одужало

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 667

 

За добу померла жінка 80 років

14 квітня в нашому місті зареєстрували 75 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.


За даними мерії, інфікувалися 48 жінок віком від 22 до 79 років, 24 чоловіки віком віком від 18 до 74 років та три дитини віком від 2 до 15 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 69 пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а шість лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 138 людей.

Одужало 60 пацієнтів. На жаль, жінка 80 років померла.


Всього за час пандемії у Кременчуці зафіксували 7630 випадків COVID-19, одужало 6257 осіб, померло 194.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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