Рада доручила уряду врегулювати тарифи на комуналку та «покращити» субсидії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 936 Коментарів: 2

28 січня Верховна Рада за поданням низки депутатів 337 голосами ухвалила Постанову «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги». Співавтором її виступив і кременчуцький нардеп Олексій Мовчан.





Постанова, по суті, стала реакцією на тарифні мітинги українців. Рада цим документом доручила Кабінету Міністрів України у місячний строк подати пропозиції про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» в частині збільшення видатків на субсидії.





Також ВР доручила КМУ спільно з Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг забезпечити соцзахист українців від підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.





Що пропонується:

держрегулювання цін (тарифів), зокрема встановлення граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) до тарифів на ЖКП на теплову енергію, гарячу воду, постачання та розподіл електричної енергії;

повернення пільгового тарифу на електроенергію, за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно);

окремий тариф на електроенергію для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на місяць (включно);

удосконалити механізм адресної підтримки вразливих споживачів на оплату з постачання природного газу та теплової енергії та компенсації їм витрат, понесених за січень 2021 року;

йдеться також про компенсацію витрат за січень для вразливих споживачів у будинках, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинках - за обсяг електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно);

удосконалити механізм надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

Зокрема, профільний комітет ВР з енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував збільшити соціальні нормативи житлово-комунальних послуг на використання газу, електричної енергії, теплової енергії, інших послуг. Відповідно до цих соціальних нормативів розраховується субсидія. При цьому збільшити соціальні нормативи пропонується «заднім числом» - тобто з 1 жовтня. Якщо КМУ виконає цю рекомендацію, це означатиме перерахунок субсидій у бік збільшення.

Нагадаємо, субсидії нараховуються в межах соціальних нормативів житлово-комунальних послуг. Усе, що понад цю норму, сплачується споживачами в повному обсязі. Таким чином, наприклад, споживачі змушені платити за перевитрати тепла у будинках за тепловими лічильниками, якщо комунальники влаштовують спеку у квартирах: на понаднормові гігакалорії тепла субсидія не розповсюджується. До цього уряд кілька разів зменшував соціальні нормативи на газ та теплову енергію, мотивуючи це вимогами енергоефективності.



