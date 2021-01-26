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Топ новина, Кременчук, Споживач, Політика

Рада доручила уряду врегулювати тарифи на комуналку та «покращити» субсидії

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 936 Коментарів: 2

 

Пропонується встановити граничні тарифи на ЖКП та вдосконалити механізм надання субсидій

28 січня Верховна Рада за поданням низки депутатів 337 голосами ухвалила Постанову «Про заходи, спрямовані на соціальний захист населення, у зв'язку з підвищенням цін (тарифів) на житлово-комунальні послуги». Співавтором її виступив і кременчуцький нардеп Олексій Мовчан.


Постанова, по суті, стала реакцією на тарифні мітинги українців. Рада цим документом доручила Кабінету Міністрів України у місячний строк подати пропозиції про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» в частині збільшення видатків на субсидії.


Також ВР доручила КМУ спільно з Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг забезпечити соцзахист українців від підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.


Що пропонується:

  • держрегулювання цін (тарифів), зокрема встановлення граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) до тарифів на ЖКП на теплову енергію, гарячу воду, постачання та розподіл електричної енергії;
  • повернення пільгового тарифу на електроенергію, за обсяг, спожитий до 100 кВт·год електроенергії на місяць (включно);
  • окремий тариф на електроенергію для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3000 кВт/год на місяць (включно);
  • удосконалити механізм адресної підтримки вразливих споживачів на оплату з постачання природного газу та теплової енергії та компенсації їм витрат, понесених за січень 2021 року;
  • йдеться також про компенсацію витрат за січень для вразливих споживачів у будинках, обладнаних опалювальними електроустановками та негазифікованих будинках - за обсяг електроенергії до 3000 кВт/год на місяць (включно);
  • удосконалити механізм надання субсидій на житлово-комунальні послуги.

 

Зокрема, профільний комітет ВР з енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував збільшити соціальні нормативи житлово-комунальних послуг на використання газу, електричної енергії, теплової енергії, інших послуг. Відповідно до цих соціальних нормативів розраховується субсидія. При цьому збільшити соціальні нормативи пропонується «заднім числом» - тобто з 1 жовтня. Якщо КМУ виконає цю рекомендацію, це означатиме перерахунок субсидій у бік збільшення.

 

Нагадаємо, субсидії нараховуються в межах соціальних нормативів житлово-комунальних послуг. Усе, що понад цю норму, сплачується споживачами в повному обсязі. Таким чином, наприклад, споживачі змушені платити за перевитрати тепла у будинках за тепловими лічильниками, якщо комунальники влаштовують спеку у квартирах: на понаднормові гігакалорії тепла субсидія не розповсюджується. До цього уряд кілька разів зменшував соціальні нормативи на газ та теплову енергію, мотивуючи це вимогами енергоефективності.


Готуйте гаманці, бо мерія Кременчука не знизить теплові тарифи: як голосували депутати
2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: ЖКП послуги тариф комуналка

Коментарі: 2

224
jondin:
Сьогодні, 14:26

с электроотоплением уже покращили на 3000 квт. цена выросла на 2400 грн. а дадут 1000 грн. так и здесь покращат.


10 1
449
Кавоман:
Сьогодні, 15:31

Як у тому анекдоті: Купи козу, продай козу...


5 1
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