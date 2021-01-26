317 книг нових та унікальних книг надійшло до Кременчука

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Завдяки гранту Українського інституту книги для Центральна бібліотечна система для дорослих надійшли нові та унікальні видання

До 128-річчя Центральна міська бібліотека для дорослих Кременчука та її користувачі отримали справжній подарунок - книги за «Програмою поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек на 2020 рік» від Українського інституту книги. Про це «Телеграфу» розповіла директор ЦБС для дорослих Тетяна Майдак.





Український інститут книги (УІК) - державна установа при Міністерстві культури України, яка формує державну політику у книжковій галузі, провадить промоцію читання в Україні, популяризує українську літературу за кордоном.

За словами директора Тетяни Майдак, минулого року бібліотеки України отримали пропозицію від УІК - поповнити свої фонди новою, україномовною, актуальною літературою.





Наша кременчуцька бібліотека – одна з 606 бібліотек України, виконала усі умови УІК та була відібрана для участі у програмі.





Бібліотекарі провели величезну роботу, щоб користувачі мали можливість читати найкращі та найновіші книги, адже вся література програми видана у 2018 - 2019 роках.





- Книги, які потрапили до нашої бібліотеки, користувачі помітять, завдяки спеціальній наліпці зеленого кольору з логотипом Українського інституту книги, - зазначила директорка. - Завдяки УІК Кременчуцька міська бібліотека для дорослих отримала 317 примірників на суму більше 45 000 грн. Серед отриманих видань - твори сучасних українських письменників, світові бестселери українською мовою та галузева література. Різномаїття художньої літератури вражає: від детективів та жіночих романів до лауреатів літературних премій, включаючи книгу «Так, але…»Тараса Прохасько, яка 2020 року отримала Національну премію України імені Тараса Шевченка та роману Маргарет Етвуд «Заповіти», що у 2019 році був удостоєний Букерівської премії.





З переліком надходження книг можна ознайомитися на сайті закладу. За два тижні (у середині лютого) бібліотекарі чекатимуть вас за адресою: вул. Європейська, 66/13.