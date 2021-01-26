317 книг нових та унікальних книг надійшло до Кременчука

Завдяки гранту Українського інституту книги для Центральна бібліотечна система для дорослих надійшли нові та унікальні видання
До 128-річчя Центральна міська бібліотека для дорослих Кременчука та її користувачі отримали справжній подарунок - книги за «Програмою поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек на 2020 рік» від Українського інституту книги. Про це «Телеграфу» розповіла директор ЦБС для дорослих Тетяна Майдак.
Український інститут книги (УІК) - державна установа при Міністерстві культури України, яка формує державну політику у книжковій галузі, провадить промоцію читання в Україні, популяризує українську літературу за кордоном.
За словами директора Тетяни Майдак, минулого року бібліотеки України отримали пропозицію від УІК - поповнити свої фонди новою, україномовною, актуальною літературою.
Наша кременчуцька бібліотека – одна з 606 бібліотек України, виконала усі умови УІК та була відібрана для участі у програмі.
Бібліотекарі провели величезну роботу, щоб користувачі мали можливість читати найкращі та найновіші книги, адже вся література програми видана у 2018 - 2019 роках.
З переліком надходження книг можна ознайомитися на сайті закладу. За два тижні (у середині лютого) бібліотекарі чекатимуть вас за адресою: вул. Європейська, 66/13.