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Пенсійний фонд з’їжджає з просп. Полтавського – усіх кременчужан прийматимуть лише на Першому Занасипі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 503 Коментарів: 2

 

Із першого лютого пенсіонерів прийматимуть лише на Першому Занасипі, на вул. Великій Набережній, 9

Відділ обслуговування Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області (сервісний центр №6), який у Кременчуці приймав пенсіонерів Автозаводського району, переїжджає з просп. Полтавського на вул. Велику Набережну, 9. Отже, із першого лютого приймати пенсіонерів і Автозаводського, і Крюківського районів міста будуть лише на Великій Набережній, де зараз заходиться сервісний центр №7. Про це повідомили у сервісному центрі №6.


 


 Великий переїзд пояснюють реорганізацією та створенням сучасного сервісного центру Пенсійного фонду, який обслуговуватиме пенсіонерів за єдиними стандартами з використанням сучасних технологій.


«У найближчій перспективі – проведення зовнішніх робіт по утепленню, гідроізоляції, облаштуванню пандусу та входу до будівлі, благоустрій прилеглої території, створення паркувальних місць для осіб з інвалідністю», - такі зручності обіцяють пенсіонерам на Великій Набережній, 9.



З першого лютого буде єдиним і телефон гарячої лінії для пенсіонерів обох районів – і Автозаводського (сервісний центр№6), і Крюківського (сервісний центр №7).



Отримати консультації пенсіонери обох районів зможуть за телефоном: 78-08-87.


Старі телефони гарячих ліній не діятимуть.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Пенсіоний фонд пенсіонери телефон

Коментарі: 2

62
ww:
Сьогодні, 14:43

У тому Пенсійному фонді на Занасипі й так черги були- по 2 години можна було чекати, прийшовши зранку. А тепер ще краще буде. 

 


8 0
232
Andron777:
Сьогодні, 14:53

А то нічого, що у половини мешканців міста не працюють стаціонарні телефони? Пора вже повністю перейти на мобільні. Зараз у кожного пенсіонера є мобільний телефон, а стаціонарні були не увсіх це поперше, а по друге у кого й були то вже декілька років як кабелі покрали і ніхто їх відновлювати не збираються. Бач яку тенденцію взяли, вказувати стаціонарні телефони, щоб менше звонили. 


15 0
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