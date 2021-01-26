Пенсійний фонд з’їжджає з просп. Полтавського – усіх кременчужан прийматимуть лише на Першому Занасипі

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 503 Коментарів: 2

Із першого лютого пенсіонерів прийматимуть лише на Першому Занасипі, на вул. Великій Набережній, 9

Відділ обслуговування Головного управління Пенсійного фонду України у Полтавській області (сервісний центр №6), який у Кременчуці приймав пенсіонерів Автозаводського району, переїжджає з просп. Полтавського на вул. Велику Набережну, 9. Отже, із першого лютого приймати пенсіонерів і Автозаводського, і Крюківського районів міста будуть лише на Великій Набережній, де зараз заходиться сервісний центр №7. Про це повідомили у сервісному центрі №6.









Великий переїзд пояснюють реорганізацією та створенням сучасного сервісного центру Пенсійного фонду, який обслуговуватиме пенсіонерів за єдиними стандартами з використанням сучасних технологій.





«У найближчій перспективі – проведення зовнішніх робіт по утепленню, гідроізоляції, облаштуванню пандусу та входу до будівлі, благоустрій прилеглої території, створення паркувальних місць для осіб з інвалідністю», - такі зручності обіцяють пенсіонерам на Великій Набережній, 9.







З першого лютого буде єдиним і телефон гарячої лінії для пенсіонерів обох районів – і Автозаводського (сервісний центр№6), і Крюківського (сервісний центр №7).









Отримати консультації пенсіонери обох районів зможуть за телефоном: 78-08-87.





Старі телефони гарячих ліній не діятимуть.