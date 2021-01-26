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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Я в хокеї»: відверта історія MVP плей-офф форварда ХК «Кременчука» Андрія Денискіна

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 279

 

Дивіться прем'єру другого випуску проекту від УХЛ, Провокатора і Parimatch

Українська хокейна ліга спільно з Youtube-каналом Провокатор і Parimatch підготували новий проект «Я в хокеї», який зовсім скоро вболівальники зможуть побачити на всіх ресурсах УХЛ.


В рамках проекту топові гравці клубів УХЛ розкажуть про те, як влаштоване їх хокейне життя, на які суми хокеїсти підписували свої перші контракти, якого грати закордоном або виступати в складі збірних, а також про все, що відбувається за лаштунками публічної хокейного життя.


Наступним героєм проєкту став Андрій Денискін - найрезультативніший форвард «Кременчука» в сезоні 2020/21, триразовий чемпіон України і MVP плей-офф 2019/20.


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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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