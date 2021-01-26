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Кременчук

Від парку «Придніпровський» мерія Кременчука прибирає кав’ярню-автомобіль

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 029 Коментарів: 2

Підприємцю не погодили розміщення кав'ярні на колесах

Виконком Кременчуцької міськради 29 січня не продовжив розміщення пересувної торгівлі кавою на центральному вході до парку «Придніпровський» підприємцю Бойку. Більшість членів виконкому за прикладом мера утрималися від голосування за рішення. «За» проголосував лише віцемер Дмитро Кравченко.


Мерія має претензії, що підприємець торгував, не дотримуючись карантинних вимог.


- У нього був дозвіл до 31 грудня. Ми його попередили, що він 31 грудня останній день торгує, - заявила під час обговорення рішення начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк.


Проте, за її словами, підприємець продовжував торгувати без дозволу. За її словами, директор парку «Придніпровський» стурбований ще й тим, що підприємець заїжджає машиною на тротуар.


Мер заявив, що треба розвивати більш ошатні стаціонарні заклади в місті і «відходити від цих машин, ми ж не в колгоспі якомусь».

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: кава автомобіль парк Придніпровський

Коментарі: 2

640
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 15:08

Ничего у них он не просит, дайте просто работать... так нет же... всё для людей, спасибо! 


22 2
199
1
romix:
Сьогодні, 15:41

Не занесли, вот они и бесятся


16 1
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