Від парку «Придніпровський» мерія Кременчука прибирає кав’ярню-автомобіль

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 029 Коментарів: 2

Виконком Кременчуцької міськради 29 січня не продовжив розміщення пересувної торгівлі кавою на центральному вході до парку «Придніпровський» підприємцю Бойку. Більшість членів виконкому за прикладом мера утрималися від голосування за рішення. «За» проголосував лише віцемер Дмитро Кравченко.





Мерія має претензії, що підприємець торгував, не дотримуючись карантинних вимог.





- У нього був дозвіл до 31 грудня. Ми його попередили, що він 31 грудня останній день торгує, - заявила під час обговорення рішення начальник управління торгівлі та підприємництва Людмила Жорняк.





Проте, за її словами, підприємець продовжував торгувати без дозволу. За її словами, директор парку «Придніпровський» стурбований ще й тим, що підприємець заїжджає машиною на тротуар.





Мер заявив, що треба розвивати більш ошатні стаціонарні заклади в місті і «відходити від цих машин, ми ж не в колгоспі якомусь».