Кременчужани знов зібралися на тарифний мітинг біля мерії (трансляція)

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 654 Коментарів: 1

Сьогодні, о 9.00 у місті перед будівлею мерії на площі Перемоги кременчужани знов зібралися на тарифний мітинг. Прийшло близько 200 людей.









Вимоги мітингувальників:

закон про єдину державну систему моніторингу для забезпечення єдиного енергетичного балансу;

максимальну граничну ціну на газ 2 грн, на електроенергію 1 грн;

повернути у власність громад газові мережі;

касувати плату за транспортування газу;

від міського голови - скасувати рішення про підвищення тарифів на тепло і гарячу воду, ухвалені в грудні.

Трансляція:

9.26 Виступає Харченко, вимагає скасувати тарифи на тепло.



9.27 Виступає Маленький, каже, що Шмигаль змушує нас піднімати тарифи на тепло і перекладає відповідальність на місцеву владу.





9.28 Виступає депутат Богдан Лазоренко. Питає Малецького:





- Віталій Олексійович, навіщо вам стільки охорони?





Депутат заявив, що фракція ЄС спільно з департаментом ЖКГ готувала проєкт рішення, який передбачав скасування рішення виконкому про підвищення тарифів на тепло. Але він не був завізований, і таким чином мер не вніс його в раду. Закликав Малецького нести відповідальність за своє рішення про підвищення тарифів на тепло.









9.38 З'явилися молодики, які виступають за традиційні цінності. Кажуть, що принесли арт-обєкт.









Нагадаємо, у Кременчуці з першого січня, у тому числі, зросли й тарифи на холодну воду, які затвердила НКРЕКП комунальному підприємству «Кременчукводоканал». Мерія підвищила тарифи на тепло обом його виробникам - КП «Теплоенерго» та КремТЕЦ.









Газопостачальні компанії підвищили тарифи на газ; НКРЕКП скасувала пільговий тариф на електроенергію.

Щоправда, уряд після протестів уже зафіксував ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Проте на сесію Кременчуцької міськради підготовлений проєкт рішення, де депутати вимагатимуть газ по 5 гривень.

Нагадаємо, раніше тарифні мітинги біля мерії відбувалися 15 січня та 22 січня, мітингувальники пообіцяли ще один - на 26 січня (перед сесією міськради) на тому ж місці.