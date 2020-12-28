У скільки обійшовся COVID-19 Кременчуку за рік, на які закупівлі витратили найбільше грошей

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 877 Коментарів: 3

Закупівлі товарів, робіт та послуг для боротьби з коронавірусом коштували цьогоріч Кременчуку 48 мільйонів гривень

COVID-19 «з’їв» більше, ніж бюджет на спорт

Хворіти – це дорого. Рік, що минув, приніс пандемію коронавірусу, з якою боровся весь світ, і на цю боротьбу довелося витрачати шалені гроші – як з кишень пацієнтів, так і з бюджетів різних рівнів. Підбиваючи підсумки коронавірусного року, за допомогою модуля аналітики bi.prozorro ми порахували, у яку суму обійшлися закупівлі товарів, робіт та послуг для протидії COVID-19.





Підсумок підрахунків: COVID-19 обійшовся місту в 48 мільйонів гривень – такою станом на 26.12.20 року є сума всіх угод, інформація про які розміщена в системі електронних закупівель Prozorro. Багато це чи небагато? Для порівняння: на фінансування всіх спортивних закладів міста на 2021 рік закладено 46,3 мільйона гривень – менше, ніж «з’їв» за 2020 рік коронавірус. Бюджет усіх міських об’єктів будівництва на наступний рік складе всього 27 мільйонів гривень – це набагато менше, ніж реальні коронавірусні витрати за рік.





Що входить у суму 48 мільйонів? Ми рахували всі закупівлі кременчуцьких замовників зі спеціальною позначкою «COVID-19» – не лише медичних закладів, а й решти установ, комунальних підприємств, які отримували фінансування з міського бюджету Кременчука.





Нагадаємо, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», придбання товарів, робіт та послуг для боротьби з COVID-19 дозволене без тендерів, навіть якщо сума перевищує поріг закупівлі (зараз це 50 тис грн). Це зроблено для того, аби замовники (розпорядники бюджетних коштів) мали можливість оперативно купувати те, що необхідно для боротьби з епідемією та запобігання їй. Перелік товарів, робіт та послуг, які дозволено купувати у спрощений спосіб, чітко визначений Постановою №225 від 22.03.20 року. Документ містить перелік лікарських засобів, дезінфекційних засобів, антисептиків, медичного обладнання та послуг, які дозволено купувати за прямою угодою, без використання системи електронних закупівель Prozorro. Проте потім замовники мають відзвітувати у системі: розмістити звіт, договір з додатками та звіт про виконання договору (тобто про те, що закупівля відбулася).









На що витратили найбільше?





На таблиці та у діаграмі ми бачимо, що найбільша сума коштів – майже 15 мільйонів гривень – витрачена на медичне обладнання, також у цьому розділі ми рахували медичну апаратуру та інші вироби медичного призначення (не враховуючи медичний одяг).





Товар/послуга Сума, грн Медобладнання, товари 14 924 142 Медикаменти 14 124 968 Медичні матеріали, вироби, одяг 8 403 867 Послуги з перевезення 5 445 600 Деззасоби, антисептики 1 489 278 Промислові гази (кисень) 1 310 964 Харчування медиків 1 179 550 Роботи, послуги, матеріали 926 082 «Ліві» товари* 202 073 Загальна сума 48 006 524

*Закупівля товарів, які не передбачені Постановою КМУ – тобто замовники купували їх за процедурою COVID-19 всупереч законодавству









Найбільш вартісні закупівлі:

кисневі концентратори (за нашими підрахунками, сума витрат на них усіх медичних закладів міста склала 2 млн 998 тис грн;

обладнання для ПЛР-лабораторії, яку розмістили на території пологового будинку. За сумою трьох закупівель, комплект обладнання для ПЛР-лабораторії обійшовся у 2 млн 50 тис грн.









Від витрат на обладнання не набагато відстали витрати на медикаменти та лікарські засоби для боротьби з коронавірусом – це понад 14 мільйонів гривень.





На третьому місці - медичні матеріали, вироби, одяг. Сюди входять маски для обличчя, респіратори, халати, медичні шапочки та рукавички, комбінезони та інший спеціальний одяг для медпрацівників і не лише. Загальна сума витрат на це склала 8,4 млн грн.

«Почесне» четверте місце за рік у витратах на боротьбу з коронавірусом після медичних закупівель посіли витрати на перевезення. Нагадаємо, на початку епідемії, коли в місті хворих були одиниці, мерія обмежила пересування містян громадським транспортом. Їхати можна було лише за спецквитком, а витрати перевізникам компенсував виконком.









Зараз щодоби кількість нових хворих коливається від 30 до понад 100 – і транспорт курсує за звичним режимом. Тож виникає дуже велике питання з приводу доцільності спецперевезень і витрати на них 5,4 млн грн. Чи не ліпше було б спрямувати ці гроші на медичні потреби? Адже містяни неодноразово скаржилися ТЪ, що лікуватися від коронавірусу доводиться за власні гроші.

Так званих «лівих» товарів – тобто тих, що неправомірно купувалися за спеціальною закупівлею COVID-19 – куплено на 202 тис грн. В основному, це продуктові набори, що готували територіальні центри обслуговування для малозабезпечених громадян ще на початку епідемії – ми вже писали про цю історію, у терцентрах помилку визнають. Серед нових помилок – звичайне рідке мило, яке купували заклади освіти (хоча у переліку для закупівель по COVID-19 цих товарів немає – лише дезінфектори та антисептики).

Хто витратив найбільше?

Представляємо п’ятірку рекордсменів: лікарні та перинатальний центр (пологовий будинок). Очікувано найбільша сума витрат на боротьбу з коронавірусом – у лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», де є інфекційне відділення. Сума її витрат склала 11,3 млн грн. На другому місці – Перша міська лікарня імені Богаєвського, де розгорнутий коронавірусний шпиталь та лікуються хворі з пневмонією – це 7 млн грн; далі - перинатальний центр, де функціонує ПЛР-лабораторія, та дитяча лікарня.





«Почесне» п’яте місце посів виконавчий комітет Кременчуцької міськради, завдяки витратам на перевезення. Центри первинної медичної допомоги витратили набагато менше, ніж лікарні.





Замовник Сума, грн ЛІЛ «Кременчуцька» 11 298 563 Перша лікарня 6 971 400 Перинатальний центр 6 701 902 Дитяча лікарня 5 595 330 виконком 5 467 200 Лікарня «Правобережна» 3 711 875 Лікарня «Придніпровська» 1 938 560 ЦПМСД 3 658 112 ЦПМСД 1 434 537 ЦПМСД 2 228 441





Наостанок ми порівняли ціни на товари, які купувалися найчастіше в період епідемії багатьма замовниками. Та визначили декілька номінацій.









Найдорожча маска для чиновника

У цьому антирейтингу ми не враховували респіратори – вони на порядок дорожчі.





Найдорожчі маски ми знайшли у Крюківській районній адміністрації. Чиновники уклали угоду на купівлю 18 масок по 55,2 грн за штуку на загальну суму 993,6 грн за кодом «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні».





На жаль, всупереч Постанові КМУ №225, замовник не оприлюднив ні договір про закупівлю, ні звіт про виконання договору. Усе, що ми знаємо зі звіту про товар, це те, що він називається «Маска темно-синя 10(40)». І якщо ці маски дійсно медичні – то звідки така ціна?

Нагадаємо, у медзакладах ми фіксували найдорожчу маску по 19,4 грн.









Зараз, коли ажіотаж спав, лікарні купують маски в ціновому діапазоні 2-5,5 грн.





Найдорожчий захист від коронавірусу - для СКРП





Тут лідером був і залишається «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг». Ми вже писали про ізоляційні водостійкі костюми по 750 грн за штуку. І, порівнюючи ціни, дійшли висновку, що навіть для костюму багаторазового використання ціна завищена.





У грудні СКРП знову уклав дві угоди на купівлю захисних костюмів. Одна партія (600 штук) – по 150 грн за штуку, інша (багаторазові, 300 штук) – по 450 грн за штуку.





За рік СКРП, рятуючись від коронавірусу, накупило 1180 захисних костюмів, у тому числі принаймні половина – багаторазові. Сподіваємось, що в такій кількості вони підприємству не знадобляться. (За весь період епідемії кількість померлих, в яких виявлено коронавірус, наближається до 140). При цьому МОЗ уже визнав, що мертві не становлять небезпеки для зараження – тіла не ховають у поліетиленові мішки. Але СКРП продовжує запасатися костюмами.













Найдорожчий кисневий концентратор – за 182 тис грн

Як уже сказано, медзаклади купили кисневих концентраторів на суму майже 3 млн грн. Ціна на товар залежить від потужності приладу (є концентратори на 5, 8, 10 та 15 л), його марки, комплектації, виробника.





Ціна закупівель у Кременчуці коливалася від 22,3 тис грн (на 5 л) до 182,5 тис грн. Найдорожчі кисневі концентратори (3 шт по 182,5 тис грн, стаціонарні, на 15 л кисню) замовила лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька». Вказана модель апарату - концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-15 (4.0).









Ціна на дану модель у постачальників медтехніки коливається у діапазоні від 161,5 до 180,1 тис грн, тож покупка лікарні – у найвищому ціновому діапазоні. Можливо, свою роль відіграв великий попит на ці прилади – як на медичні маски на початку епідемії.