Школи Кременчука отримали набори для попередження COVID-19 від ЮНІСЕФ

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За допомогою цих наборів діти різного віку в ігровій формі зможуть ознайомитися та вивчити заходи безпеки під час пандемії

29 шкіл нашого міста отримали по 2 набори для початкових та старших класів з навчально-інформаційними матеріалами, за якими діти різного віку в ігровій формі можуть ознайомитися та вивчати заходи безпеки під час пандемії.





За інформацією від пресслужби Кременчуцької міської ради, майже 1000 українських шкіл з 33 міст і громад, які є учасниками ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» одержать від Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) набори для шкіл з метою попередження поширення COVID-19. Кременчук також має статус кандидата світової ініціативи ЮНІСЕФ «Громада, дружня до дітей та молоді».





У наборах є рекомендації для працівників щодо підтримки безпечного середовища у навчальних закладах. Зокрема, інформаційні матеріали з проведення дезінфекції у школах та вдома, надані партнером ЮНІСЕФ – компанією Unilever.