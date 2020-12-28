У Кременчуці п'яного водія зупинило дерево

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1 401 Коментарів: 4

У Кременчуці п'яного водія зупинило дерево. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 27 грудня близько 2.00 на вул. Леонова.





24-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Керманич від медичної допомоги відмовився. Проходити процедуру освідування також не схотів.





На водія склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.