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У Кременчуці п'яного водія зупинило дерево

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 1 401 Коментарів: 4

 

Керманич не постраждав

У Кременчуці п'яного водія зупинило дерево. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталося 27 грудня близько 2.00 на вул. Леонова. 


 

24-річний водій Renault Megane не впорався з керуванням та в'їхав у дерево. Керманич від медичної допомоги відмовився. Проходити процедуру освідування також не схотів. 


На водія склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія нетверезий водій ст.130

Коментарі: 4

2 525
zzzzzz:
Сьогодні, 10:53

хорошо хоть дерево ....а не люди


8 0
121
1
andre2102:
Сьогодні, 11:41

началось.ну что так трудно взять такси? дешевлее будет


3 0
876
Angel737:
Сьогодні, 11:46

Жалко дерево.

Гор. власти должны ещё через СУД взыскать на посадку нового дерева и уборку старого.


6 0
198
стабільний пкращувач:
Сьогодні, 11:49

Цитата: Angel737

Жалко дерево.

Гор. власти должны ещё через СУД взыскать на посадку нового дерева и уборку старого.

+100


4 0

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