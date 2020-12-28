Кременчук та Чечелеве не можуть поділити 22 домогосподарства

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 007 Коментарів: 2

На сесії Кременчуцької районної ради підняли питання, до якої з територіальних громад належать 22 домогосподарства і де вони: у Кременчуці чи в Чечелевому? Голова Кам'янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк зазначила, що Кременчук при ремонті дороги по вулиці Академіка Герасимовича незаконно захопив частину села Чечелеве.





- Пані Самойлюк викликала поліцію на ДРСУ, яке заасфальтувало 50 см частини асфальтної дороги на виїзді з Кременчука у Чечелеве, - сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький.









- Дороги, які на балансі сільської ради, за кошти сільської ради грейдеруються та посипаються. Це сільські ґрунтові дороги, які двічі на рік посипаються... - зауважила голова Кам'янопотоківської ОТГ Анна Самойлюк. - На вулиці Чкалова (на кордоні Кременчука з Чечелевим - ред.) 22 домогосподарства мають адресу село Чечелеве. Проєкт зроблений за адресою місто Кременчук, вулиця Академіка Герасимовича. У цих людей немає прив’язки до вулиці та адреси. Коли вони звернулися до органу місцевого самоврядування за допомогою, орган місцевого самоврядування подав позов на захист інтересів людей. Місто Кременчук вулицю Чкалова у селі Чечелеве перейменував у вулицю Академіка Герасимовича в м. Кременчук.



Після дискусії на сесії Кременчуцької районної ради міський голова підняв цю тему й на засіданні виконкому.





- Пані Самойлюк подякувала за дорогу, за тролейбус до Чечелеве, але за її словами, позбавили 22 хати Чечелеве називатися Чечелеве. Зробили дорогу, під'їзди до гаражів, але пані Самойлюк сама підтвердила, що звернулася до поліції, й проти мене відкрито кримінальну справу, яка досі не закрита, - розповів Віталій Малецький.

- Відбилися... є рішення суду, – заявив керівник юридичного управління виконкому.



- Треба було раніше сказати, не знав, що цей аргумент також використовуватимуть проти мене, – сказав мер. – Одна справа – перенести знак «Чечелеве» на 600 метрів у глибину Кременчука. Знаєте, як на кордоні. Знак стояв в одному місці, а його перенесли на 22 хати й поставили з іншого краю дороги, щоб всі знали. Так поліція пожурила й попрохала переставити знак на місце.