Співробітники «льотки» поскаржилися, що їм не доплачують і змушують працювати у вихідні та у відпустці

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Через лист, який вони направили ректору ХНУВС Дмитру Швецю, у коледж приїздила перевірка

Співробітники Кременчуцького льотного коледжу поскаржилися, що їм не доплачують зарплатню, а також змушують працювати у вихідні та у відпустці. До редакції «Кременчуцького Телеграфа» надіслали листа, який колектив цього навчального закладу склав та відправив на ім'я ректора ХНУВС, полковника поліції Дмитра Швеця (нагадаємо, що зараз КЛК у підпорядкуванні Харківського національного університету внутрішніх справ).



Ви можете ознайомитися з повним текстом листа на світлинах. У ньому йдеться, зокрема, про наступне.





1. Викладачі, які працювали за внутрішнім сумісництвом (наприклад, коли педагоги окремо вели підготовчі курси), не отримали зарплатні за виконані роботи. Також не заплатили тим співробітникам, які працювали на ЗНО.



2. Педпрацівникам оплачуватимуть лише 720 годин навчального навантаження (тобто 1,0 ставки). Якщо вони вичитають більше годин, то не отримають за це коштів.



3. Освітяни мали створити відеолекції для дистанційного навчання (через недостатнє технічне забезпечення це проблематично), незважаючи на те, що наше місто знаходиться у «зеленій зоні», а отже дистанційних занять наразі бути не повинно.



4. Співробітників змушують працювати у вихідні дні та у відпустці, у разі відмови лякають звільненням.



5. У серпні цього року працівники отримали заробітну плату меншу, ніж у липні. Нібито причиною став дефіцит коштів у бюджеті коледжу. Відповідних офіційних документів, які б пояснили таке рішення керівництва, людям не надали.



6. Через напружену ситуацію 12 викладачів пішли з льотного коледжу за власним бажанням. Крім того, ТЪ стало відомо з власних джерел, що з аеродрому КЛК звільнилося четверо пілотів-інструкторів.







Після того, як лист надійшов у Харківський національний університет внутрішніх справ, до льотного коледжу з візитом прибув ректор Дмитро Швець. А після цього у навчальний заклад на два дні приїхала перевірка, яка включала представників ХНУВС та Міністерства внутрішніх справ України. Група перевіряльників поспілкувалася з працівниками льотного коледжу, щоб визначити проблемні питання.



Отримавши вищезгаданий лист, кореспондент «Телеграфа» звернувся до директора Кременчуцького льотного коледжу Олексія Котова, аби він пояснив ситуацію, що склалася у закладі.



По-перше, ми запитали, у чому була причина зниження зарплатні за серпень. Деякі працівники навіть вважали, що ці гроші з них зняли, аби оплатити ІФА-тести на імунітет до кононавірусу для студентів та курсантів льотки.







Олексій Котов зазначив, що згідно постанови Кабміну, педпрацівники, бібліотекарі та медичний персонал мають обов'язково отримувати під час відпустки кошти в розмірі одного посадового окладу на оздоровлення (так звані «оздоровчі»). Так як треба було виплатити оздоровчі, а залишок преміального фонду зменшився, адміністрація коледжу прийняла рішення кожному працівнику (окрім тих, хто отримує мінімалку) зменшити премію на 5%. У вересні ж працівники отримають зарплату як зазвичай.



Щодо внутрішнього сумісництва та роботи на ЗНО, проблема полягала у тому, що від заступника з навчальної роботи вчасно не надійшли необхідні розрахунки. Але потрібні документи вже підготовлені, і у цьому місяці люди отримають кошти.



По-друге, нас цікавило питання, чому освітяни не отримуватимуть більше 1,0 ставки, навіть якщо відпрацювали більше годин по педнавантаженню.







На це директор КЛК відповів так. За рішенням міністра внутрішніх справ, коли льотний коледж перейшов у підпорядкування ХНУВС, викладачам збільшили грошове забезпечення на 30% за рахунок преміального фонду.



У бюджеті коледжу є постійний фонд, який надає Міністерство внутрішніх справ, а також спецфонд (це кошти, які коледж заробляє сам, з чим зараз труднощі).





- Зі спецфонду кошти зараз не надходять – ми їх не заробляємо. Для того, щоб юридично мати можливість не зменшувати викладачам грошове забезпечення, то ми його компенсуємо преміальним фондом. Тобто викладач отримує по загальному фонду оклад і надбавки, а додаток ми компенсуємо за рахунок преміального фонду, незалежно від того, скільки годин він прочитав, - сказав директор.





Після перевірки ректор ХНУВС Дмитро Швець надав вказівки, аби зарплату педагогам нараховували як і раніше – по кількості вичитаних годин.



Але також Олексій Котов додав, що грошове забезпечення в них суттєво не зміниться, тому що загальний фонд фіксований. І поки у Міністерстві внутрішніх справ не приймуть рішення збільшити бюджет, суттєво зарплати не зростуть, бо тоді платитимуть менше преміальних. Хоча у Міністерстві внутрішніх справ розглядають дане питання, і, можливо, у листопаді буде збільшене фінансування, тоді люди зможуть отримувати більше.



- Викладачі мають записувати відеоуроки для того, щоб студенти дистанційно навчалися, але ж ми знаходимося у «зеленій зоні», тоді навіщо?



- Педагоги зараз проводять заняття як завжди, в аудиторіях, але поступово готуються, щоб коли ми, наприклад, перейдемо на дистанційне навчання, бути готовими викладати згідно до вимог Міністерства освіти і науки. Немає ніякої гарантії, що, наприклад, у жовтні або у листопаді, ми знову не перейдемо на дистанційне навчання. Тому потрібно дозавершити підготовку, я виділив з відділу інформаційно-технічного забезпечення та відділення комунікації фахівців, які їм (викладачам — ред.) надавали допомогу по зйомці на камеру тощо.







- У листі також йшлося, що особовий склад змушують працювати у вихідні і у відпустках. Якщо завдання надходять, їх треба виконувати одразу, і людей звільнять, якщо вони цього не зроблять.





- Справа в тому, що у заступника по навчальному відділу недостатньо досвіду в плановій, системній організації своєчасного виконання завдань в підпорядкованих йому структурних підрозділах і керуванні особовим складом, тому виникають такі моменти: наприклад, завдання, яке було поставлене в березні, в серпні ще не зроблене. Тоді він намагається компенсувати цей свій прорахунок в організаційній діяльності тим, що вимагає у викладачів зробити це завдання аврально, «до ранку», погрожуючи звільненням. Але я ще жодного викладача не лише не звільнив, а навіть не покарав.





Щодо звільнення 12 викладачів за власним бажанням, Олексій Котов прокоментував, що троє пішли за віком, двоє – за сімейними обставинами, деякі переїхали жити в інше місто. Тобто звільнення викладачів не пов'язане з системним тиском або з іншими жорсткими вимогами до них, а лише з життєвими обставинами.



Чутки, нібито Олексій Котов звільнив колишнього директора КЛК Володимира Головенського, нинішній очільник навчального закладу спростував. Та додав, що Володимир Головенський звільнився 5 вересня за власним бажанням, а наразі знову повернувся на роботу на 0,1 ставки.



- А зараз вистачає людей, які мають викладати?





- Ми взяли на роботу людей, які відповідним чином спроможні компенсувати часи навчального навантаження. Нам дійсно бракує викладачів з кандидатським рівнем, але у цьому напрямку ми працюємо, і я вважаю, що найближчим часом ми це питання також вирішимо.



