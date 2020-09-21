З надірваним взуттям нацгвардієць з Кременчука Всеволод Сліпченко на ринзі переміг боксера

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 482

У Дніпрі 20 вересня відбувся професійний вечір боксу, де кременчужанин Всеволод Сліпченко одноголосним рішенням суддів завоював перемогу. Всеволод - військовослужбовець в/ч 3059 Нацгвардії, вихованець СК «Легіон» де тренується під керівництвом тренера Андрія Агеєва.









Всеволод Сліпченко вперше провів 6-раундовий поєдинок. Суперником кременчужанина був боксер з Краматорська Донецької області Арсен Цатурян.









Наш боксер впевнено розпочав бій, навіть трохи відклеєна підошва взуття не завадила Всеволоду нав’язати свою манеру бою та переграти усі 6 раундів. Й у підсумку Всеволод Сіпченко переміг одноголосним рішенням суддів.





- Підготовка до бою була важкою, оскільки вперше готувався на 6 раундів. Перед боєм переглянув поєдинки суперника, зробив для себе висновки й розпочав підготовку. Основна задача на бій – пройти всю дистанцію, продихати, тримати його на дистанції нав’язуючи свою манеру бою. Сам поєдинок вийшов хорошим. Виконав поставлені завдання та нав’язав свою манеру бою. Поєдинком загалом задоволений, – поділився з «Телеграфом» своїми враженнями Всеволод Сліпченко.









Тренер спортсмена Андрій Агеєв зауважив, що найближчим часом планують провести рейтинговий і титульний поєдинки.





- Задоволений боєм Севи, він додає з кожним поєдинком. Для нього це був перший 6-раундовий бій, й в останньому раунді він «добряче накатив». Всеволод вже розуміє де притримати, а де приспустити суперника, - зауважив тренер Андрій Агеєв. - Найближчим часом плануємо провести рейтинговий й титульний бій. Хочемо подякувати мережі магазинів «Українські ковбаси» за спонсорську підтримку у розвитку спорту в Кременчуці та особисто Віталія Олександровича.









Нагадаємо, що цього вечора боксу ефектну перемогу здобув ще один кременчужанин Віктор Вихрист.



